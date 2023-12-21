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習近平晤俄總理 誓言放大兩國政治效應 籲護產供鏈安全穩定

記者廖士鋒／綜合報導
中國國家主席習近平20日在北京人民大會堂會見俄羅斯總理米舒斯京。(新華社)
中國國家主席習近平20日在北京人民大會堂會見俄羅斯總理米舒斯京。(新華社)

俄羅斯總理米舒斯京近日到訪北京，舉行中俄總理定期會晤，中國國家主席習近平20日與其會見時指出，雙方要充分發揮「政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通」優勢，不斷豐富合作內涵，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。

米舒斯京已先於19日與中國總理李強會晤，據新華社消息，昨日習近平向米舒斯京指出，今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現了他與俄羅斯總統普亭共同制定的年貿易額2000億美元目標，「展現出兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景」。

習近平強調，中方願與俄方「不斷放大兩國高水平政治關係的積極效應」。他呼籲雙方要充分發揮「政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通」優勢，不斷豐富合作內涵，深化經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。

中國駐俄大使張漢暉19日接受俄媒「今日俄羅斯」採訪時也指出，在這樣一個大爭之世、變局年代，世界愈是動盪不安，別有用心者設置的障礙愈多，出現的挑戰愈多，中俄之間的互信只會愈牢固，合作只會愈深入，團結只會愈鞏固。「我們只要堅持戰略互信，聚焦發展繁榮，做好該做的事，就沒有勢力可以撼動『中俄組合』」。

張漢暉還強調，中俄正常能源貿易不會受第三方干擾。中國海關總署昨日發布的統計顯示，今年截至11月，俄羅斯向中國出口原油已超越去年全年，達9746萬噸，金額550.2億美元，蟬聯中國最大原油供應國。

俄羅斯 習近平 供應鏈

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