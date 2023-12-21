我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

中國再出招 宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

突破美封鎖？上海微電子傳成功自製28奈米光刻機

中國新聞組／北京21日電
上海微電子是中國半導體設備技術居於領先地位的廠商，據稱已研製出28奈米光刻機。圖為該公司光刻機示意圖。（取材自官網）
上海微電子是中國半導體設備技術居於領先地位的廠商，據稱已研製出28奈米光刻機。圖為該公司光刻機示意圖。（取材自官網）

美國政府重點打擊中國半導體產業，中國光刻設備製造商上海微電子裝備（SMEE）此前被列入制裁，被限制獲取美國技術。不過，有媒體報導，上海微電子似突破限制，已成功研製出28奈米（納米）光刻機。

新加坡聯合早報報導，統籌上海張江科學城開發建設的張江集團19日在集團微信公眾號「你好張江」發文稱，「作為國內唯一一家掌握光刻機技術的企業，上海微電子已成功研製出28nm光刻機。」

據報導，「鈦媒體」形容，張江集團公布的這一消息，標誌著中國最新28奈米前道光刻機研發進展首次被官方披露。

報導指出，張江集團是一家統籌承擔張江科學城開發建設、專案引進等重要功能的國有獨資公司，隸屬於上海市浦東新區政府監管單位。「天眼查」資訊顯示，張江集團是上海微電子的第四大股東。消息傳出後，張江集團股價飆升了8%。

不過，張江集團之後對文章進行了修改，目前的文章中拿掉了關於28奈米的表述，改為「作為國內唯一一家掌握光刻機技術的企業，上海微電子致力研製先進的光刻機。」

上海微電子（SMEE）成立於2002年，是由中國多家產業集團和投資公司共同投資組建的高科技股份有限公司。公司主要致力於半導體裝備、泛半導體裝備、高端智能裝備的開發、設計、製造、銷售及技術服務。在美國去年加大力度遏制中國晶片產業發展的背景下，美國商務部將上海微電子列入黑名單。

另據彭博報導，雖然28奈米晶片於2011年首次問世，但上海微電子的最新成果意味著中國可能已將與該領域領先者的差距縮小了幾年。此前，中國自己的光刻技術落後荷蘭公司約20年。儘管現在的光刻技術更加成熟，28奈米晶片對於智能手機和電動汽車等眾多產品仍然至關重要。

據香港商報網，上海微電子主要生產四種系列光刻機：用於IC（集成電路）前道製造的SSX600系列光刻機；IC後道先進封裝的SSB500系列光刻機；LED、MEMS、功率器件製造的SSB300系列光刻機；TFT曝光的SSB200系列光刻機。

晶片 投資 新加坡

上一則

中國年度代表字「振」 官稱振奮民心 民嘲委靡不振

下一則

美再出手「未經核實清單」增13中企 網通、伺服器進雷達區

延伸閱讀

半導體初創企業融資 60%來自中企 18%來自美企

半導體初創企業融資 60%來自中企 18%來自美企
天助自助

天助自助
兩地分居與兩國分居

兩地分居與兩國分居
戲說從頭／王家衛「繁花」定檔 胡歌上海周旋3金花

戲說從頭／王家衛「繁花」定檔 胡歌上海周旋3金花

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元