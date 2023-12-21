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美再出手「未經核實清單」增13中企 網通、伺服器進雷達區

中國新聞組／北京21日電
美商務部19日公布最新「未經核實清單」，有13家中企上榜，顯示中美貿易戰熱度未減。此為示意圖。（路透）
美商務部19日公布最新「未經核實清單」，有13家中企上榜，顯示中美貿易戰熱度未減。此為示意圖。（路透）

美國政府19日公告將13家中企列入「未經核實清單」（Unverified List），迫使美國出口商在出貨前須進行更多實地查核。中國駐美大使館稱這是將經貿問題政治化、武器化。中學者分析，美對中高頻使用未經核實清單，顯示美認為前期對中高科技打壓政策未達預期效果，但中美元首剛會面且建立「坦率」的關係，顯然美方企圖藉分割中美關係和打壓策略達戰略目的。

路透報導，「未經核實清單」是美國用來阻止敏感商品和技術落入不當對象的工具之一。業界認為，美方最新名單意味網通、伺服器等產品進入美方「雷達區」。

新上榜的公司包括江蘇的至純科技、北京盛博協通科技、廣州新威交通和廈門的貝萊勝、北京金盛博越科技、天津富聯精密電子、廣州鑫雲智能科技、南寧富聯富貴精密工業、寧波摩富貿易、深圳博智通達科技、深圳佳力創科技、深圳京浪科技和西安億爾達科技。其中天津富聯精密電子和南寧富桂精密工業，是富士康旗下子公司，也是工業富聯旗下企業。

路透報導，被納入「未經核實清單」的實體，代表負責出口管制的美國官員，無法確認是否能信任這些實體取得受美國「出口管制條例」（EAR）規範的產品。在向這些實體出口產品之前，美國出口商必須進行額外的盡職調查，且可能需要申請更多許可。「實體清單」（Entity List）則是禁止出口清單，

根據拜登政府政策，若外國政府阻止美國官員對未經核實清單上的公司進行現場檢查，美國政府將在60天後將名單內的實體列入限制度更高的「實體清單」。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇發布聲明反擊，美方仍在持續擴大國家安全概念，對中國企業採取歧視性、不公平的做法，不斷地將經貿問題政治化、武器化，此次將中國企業列入未經核實名單便是其中最新的例子。

直新聞引述清華大學戰略與安全研究中心特約專家余翔對此分析表示，拜登政府上台後更加頻繁高頻使用「未經核實清單」的主要原因，是較「實體清單」門檻更低，實用性應用性更強。另一個原因是反映出拜登政府認為前期對中國高科技出口政策打壓的政策沒有取得它預期的效果。

還有一個重要原因是，11月中美元首剛在洛杉磯會晤，為雙方關係的未來發展指明了方向。但是美方顯然是希望把穩定中美關係和打壓中國高科技企業發展進行一個分割，這也是拜登政府其實希望達到之前取得的戰略目的。希望中國繼續成為美國的一個消費市場，原材料供應市場，但同時又遏制中國向產業鏈高於供應鏈高端爬升的一個戰略意圖。

拜登 大使館 供應鏈

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