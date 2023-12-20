甘肅強震131死、15萬屋震毀 災民痛哭書記安慰「相信黨」

甘肅省臨夏州18日深夜發生6.2級強震，超過15萬間房屋損毀，當局調派大量人員前往搜救。（新華社）

甘肅 18日深夜發生6.2級強震，截至昨晚已造成131人罹難，超過15萬間房屋損毀，官方示警未來數日可能發生5級的餘震。當地氣溫攝氏零下十多度，寒冬低溫造成救援難度大增，解放軍 則出動運20支援。同樣受到震災波及的青海，青海省委書記陳剛19日勘災時，抱著哭泣的災民說「相信黨、相信組織好嗎？」

甘肅省臨夏州積石山縣18日深夜發生6.2級強震，造成重大傷亡，救援工作在寒冷天氣下難度大增。圖為受災民眾在街上生火取暖。 （中新社）

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據中國地震 台發布，18日深夜11時59分在甘肅省臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里，事發兩小時內，共記錄到餘震140次，最大4.1級。

據澎湃新聞報導，從青海省應急廳了解，截止到12月20日5時30分，地震已造成青海省的海東市18人遇難，198人受傷，16人失聯。截至昨晚，央視報導甘肅113人死亡、536人傷，15萬5393間房屋損毀。

強震發生在深夜，又值寒冬，對當地居民造成極大衝擊，不少建築、道路及水電設施毀損，部分村落通訊一度中斷。有災民哭訴，房屋倒塌差點被埋，加上餘震不斷，全家人就在零下十幾度的戶外度過一夜。在災區也可見不少民眾裹著棉被在屋外生火取暖，還有民眾選擇睡車上。

在積石山縣大河家鎮周家村，有村民透露鄰居一家四口被埋炕底，村民徒手刨出3人，可惜一名9歲兒童已不幸遇難。村民稱，當時鄰居一家在炕上睡覺，地震導致老房倒塌，「磚房塌了，炕也塌了」，全家人被埋炕底。

甘肅省臨夏州18日深夜發生6.2級強震，已知131死亡，超過15萬間房屋損毀，由於當地天氣嚴寒，救援難度大增，當局調派大量人員前往搜救。（新華社）

甘肅省臨夏州積石山縣大河家鎮，居民介紹受災情況。(中新社)

救災人員坦言，救援最大難度在於低溫，黃金救援時間恐不到72小時。嚴寒天氣對救援工作是很大挑戰，一方面是災民安置，另方面是對基礎設施的破壞造成修復難度增加。

中國國家主席習近平指示，全力展開搜救，最大限度減少人員傷亡，同時要求解放軍、武警部隊配合救災。國務院已派工作組赴災區指導救援工作，各地出動近1500名消防救援人員趕赴災區。解放軍西部戰區則出動運20前往支援。

甘肅省抗震救災現場指揮部指出，目前對過冬物資和生活物資需求較大，需要棉帳篷、清真食品等，因為氣溫較低，棉帳篷才能過夜。災區屬少數民族地區，如果送食品過來，最好是清真食品。

甘肅強震後，新疆克孜勒蘇州昨也發生5.5級地震，引發民眾擔心，但專家稱，兩起地震無直接關聯。

受災群眾震區現場痛哭，青海省委書記抱著安慰。(視頻截圖)

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青海日報報導，青海省委書記陳剛、省長吳曉軍19日上午前往民和回族土族自治縣中川鄉受災最嚴重的地方，實地察看現場救援、救災救助。