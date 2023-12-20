淤泥吞掉道路、房舍…青海震後「砂湧」埋村 16人失蹤
甘肅省臨夏州積石山縣18日深夜11時59分發生6.2級淺層地震，造成甘肅和相鄰青海兩省共131人遇難、700多人受傷，甘肅逾15萬間房屋損毁，青海民和縣村莊遭罕見「砂湧」淹埋，16人失蹤。由於現場淤泥量過大，且非常鬆軟，人工清淤搜救難度大。
新華社報導，19日傍晚，兩省災區的電力和通訊已搶修完成，重災區積石山縣大河家鎮大河村廣場搭建逾百頂安置帳篷，正發放各方運來的物資。
據澎湃新聞報導，截止到12月20日5時30分，地震已造成青海省的海東市18人遇難，198人受傷，16人失聯。民和、循化、化隆等縣區有部分房屋倒塌。在遭遇「砂湧」的民和中川鄉金田村和草灘村，主要道路幾乎全被泥土堵塞，中川鄉已知16人失聯，救援仍在持續。
金田村36戶房屋被掩埋，該村房屋受損並有大量淤泥，消防救援人員正在清理淤泥，實施救援。「泥石流衝斷樹的聲音劈里啪啦」青海受災村民楊忠孝講述地震時逃生經歷。
每日經濟新聞引述中國地震台網中心資深工程師韓顏顏說明，在強震發生之後，由於地殼的震動，地下深處的含水砂土會進行一種強烈液化的現象，這種液化的沙層，會沿著一定的通道，受到擠壓，就會直接達到地表，形成「砂湧現象」。
韓顏顏指出，砂湧跟地下含水層的含水量有關，也跟擠壓變形的程度有關，因此可能會出現有多有少的現象。砂湧比較多，不一定代表著後續可能來大地震；不發生砂湧，也不代表後面就安全。
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