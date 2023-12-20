淤泥吞掉道路、房舍…青海震後「砂湧」埋村 16人失蹤

12月19日，救援機械和人員在青海省海東市民和回族土族自治縣中川鄉金田村清理地震引發的砂湧。（新華社）

甘肅 省臨夏州積石山縣18日深夜11時59分發生6.2級淺層地震 ，造成甘肅和相鄰青海兩省共131人遇難、700多人受傷，甘肅逾15萬間房屋損毁，青海民和縣村莊遭罕見「砂湧」淹埋，16人失蹤。由於現場淤泥量過大，且非常鬆軟，人工清淤搜救難度大。

新華社報導，19日傍晚，兩省災區的電力和通訊已搶修完成，重災區積石山縣大河家鎮大河村廣場搭建逾百頂安置帳篷，正發放各方運來的物資。

據澎湃新聞報導，截止到12月20日5時30分，地震已造成青海省的海東市18人遇難，198人受傷，16人失聯。民和、循化、化隆等縣區有部分房屋倒塌。在遭遇「砂湧」的民和中川鄉金田村和草灘村，主要道路幾乎全被泥土堵塞，中川鄉已知16人失聯，救援仍在持續。

金田村36戶房屋被掩埋，該村房屋受損並有大量淤泥，消防救援人員正在清理淤泥，實施救援。「泥石流衝斷樹的聲音劈里啪啦」青海受災村民楊忠孝講述地震時逃生經歷。

每日經濟新聞引述中國地震台網中心資深工程師韓顏顏說明，在強震發生之後，由於地殼的震動，地下深處的含水砂土會進行一種強烈液化的現象，這種液化的沙層，會沿著一定的通道，受到擠壓，就會直接達到地表，形成「砂湧現象」。