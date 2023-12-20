發改委：經濟動能、需求恢復 明年CPI將溫和回升

工人在河北省唐山市豐南區一家新型建築器材企業的生產線上工作。(新華社)

中國統計局日前公布11月消費者物價指數（CPI）年減0.5%，連續兩個月出現負值，引發通縮擔憂。不過，中國發改委發言人李超昨天表示，隨基期效應減弱、需求恢復，預計明年中國CPI將溫和回升。

第一財經報導，李超指出，今年中國CPI總體低位運行，隨著輸入性、周期性（景氣循環性）、季節性等因素有所改變，基數效應逐步減弱，商品服務需求持續恢復，預計明年CPI將會溫和回升。

李超稱，今年前11月，中國食品價格與去年基本持平，漲幅為近10年較低水平，主要是受輸入性、周期性、季節性等因素影響，豬肉、蔬菜等價格去年基數較高、今年高位回落。近日隨著歲末臨近，市場需求季節性增加，豬肉價格略有回升，後期可能繼續回升。

她提到，工業企業利潤 已連續3個月保持按年正成長，超過7成行業利潤有所改善。從需求端看，主要是內需恢復拉動企業收入成長；從供給端看，主要原因是企業單位成本不斷降低。

李超表示，總體看，隨著經濟動能持續恢復，各項政策接續推出，政策效應逐步顯現，中國有條件、有能力統籌推動經濟運行持續好轉。