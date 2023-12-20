解套美國禁令 傳輝達「中國特供版」顯卡28日亮相

傳輝達中國特供版RTX 4090 D，12月28日發布。（路透）

為應對美國對中國半導體出口新規限制，輝達 正計畫推出為中國市場定製的特供版全新顯示卡GeForce RTX 4090 D，以解決原有的高階遊戲顯示卡RTX 4090無法在中國銷售的問題。有消息傳出，RTX 4090 D將在本月28日晚間22時發布。

集微網報導，RTX 4090 D需要滿足綜合運算性能（TPP）小於4800的限制，目前RTX 4090無論FP8還是FP16的TPP都是5286，比限制值超出10%左右。輝達或將減少RTX 4090 D的CUDA核心數量，即少於RTX 4090的16,384個才能滿足出口限制。

先前有報導稱，RTX 4090 D的整卡功耗（TDP）為425W，低於RTX 4090的450W，同時RTX 4090 D也不支持超頻。而顯示卡廠商上周應該已收到樣品做測試。定價可能也會與RTX 4090相同，官方建議零售價（MSRP）為人民幣1萬2999元。

此外，為了應對A800和H800 AI晶片 的禁售，有消息稱輝達將推出H20、L20和L2等降規版AI晶片。

兩位消息人士透露，輝達已告知中國客戶，針對中國市場的新型人工智慧（AI）晶片H20的推出時間將推遲到2024年第一季，這是輝達為遵守美國新出口限制而開發的三款針對中國市場的晶片中功能最強大的一款。