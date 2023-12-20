菲律賓總統談南海衝突：北京漠視菲方的外交努力

菲律賓總統小馬可仕18日在日本東京出席會議。(路透)

中菲南海爭端升級，菲律賓總統馬可仕日前接受日媒訪問，稱與中國外交努力正走往不利方向，傳統外交手段收效甚微，菲律賓等南海有關國家應「改變思維」。中國外交部19日回應，願與菲方藉對話妥善控管分歧，不會關上接觸大門。

路透報導，馬可仕16日赴東京出席日本 東協特別高峰會期間接受每日新聞訪問時說，北京漠視菲方的傳統外交努力，「我方已訴諸許多傳統外交方法，但進展卻微乎其微」。

馬可仕重申菲方希望避免暴力，力圖解決在南海的能源勘探等問題，但也向相關國家喊話說，「我們需設法改變思維」。馬尼拉將繼續與合作夥伴對話，提出共同立場，闡明對「西菲律賓海」（即部分南海水域）的相關責任。

該訪談部分內容經菲媒披露，翌日中國外交部發言人汪文斌在例行記者會指稱，中菲在南海的事態源自菲方蓄意侵權、挑釁生事，中方堅守領土主權和海洋權益，惟南海分歧「不是中菲關係的全部」，盼菲國落實用協商處理分歧的承諾，共同讓雙邊關係穩健發展、維護區域和平穩定。

另外，馬來西亞首相安華出席前述特別峰會期間接受日媒朝日新聞訪問時強調，大馬奉行獨立外交政策，將依其國家利益處理馬中關係。針對南海爭議，大馬將用堅定立場與中方談判，反對北京採取片面行動。