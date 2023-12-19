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甘肅強震已釀126人罹難 官方通報超過15萬房屋損毀

記者陳政錄／北京即時報導
芮氏規模6.2強震襲擊甘肅，截至今（19）日13時已造成126人喪生。（歐新社）
芮氏規模6.2強震襲擊甘肅，截至今（19）日13時已造成126人喪生。（歐新社）

中國甘肅臨夏州積石山縣18日深夜23時59分，發生規模6.2強震，據央視新聞傍晚最新通報，截至今日13時，已造成甘肅113人死亡，536人受傷，15萬5,393間房屋損毀，青海方面則通報已造成青海13人罹難。至此，此次地震罹難者上升至126人。

據央視新聞，截至15時，甘肅消防累計救援受困人員67人，轉移疏散685人，截至16時，已有650頂帳篷、4,080床棉被褥、1,604套折疊床、3,120件棉大衣、5,000雙棉鞋、300套火爐等應急物資已運抵積石山縣，縣內15所寄宿制學校14,654名師生全部撤離到安全地帶。

12月18日23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生規模6.2地震，震源深度10公里，在上午的發布會上，甘肅官員稱綜合分析認為 ，本次地震原震區近幾日仍存在發生規模5強餘震的可能性。

值得注意的是，距離甘肅臨夏州地震不足10小時，中國地震台網測定，19日09時46分在新疆克孜勒蘇州阿圖什市，也發生了規模5.5地震，所幸目前暫未通報有人員傷亡，據時代周報引述專家分析稱，這兩起地震沒有關聯，不代表進入地震活躍時代。

地震 甘肅 新疆

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