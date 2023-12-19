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曾在台講學、會晤馬英九 中國「法學良心」江平離世享耆壽94歲

記者黃雅慧／即時報導
中國著名法律學者，在中國有「法學良心」之稱的江平於19日12時28分在北京逝世，享耆壽94歲。（取材自北京日報）
中國著名法律學者，在中國有「法學良心」之稱的江平於19日12時28分在北京逝世，享耆壽94歲。（取材自北京日報）

央視新聞報導，中國著名法律學者、中國政法大學原校長、終身教授，在中國有「法學良心」之稱的江平於19日12時28分在北京逝世，享耆壽94歲。江平早年也常到台灣講學，在中國政法大學期間也曾指導不少來自台灣的學生。

江平先前跟台灣法學界多有交流，公開資料顯示，江平曾於2003年在台灣為學生講「民法概要」，也跟台灣民法權威王澤鑑教授多有交流；2012年赴台參加首屆「光華學者論壇」時，他跟當時另一位北大法律學者賀衛方同時受時任總統馬英九接見，該次會面引起台灣輿論廣泛關注。

根據中國政法大學法學院教授王湧2015的回憶文章，台灣大學王澤鑒先生與江平先生惺惺相惜，他評價江平先生：「有一種異乎常人的宏觀思維，可能不是很關心細節，但是他總是用宏觀的視野向前看，並提出獨特的架構和理念」。

公開資料顯示，江平，1930年12月出生，浙江寧波人，並於1956年進入北京政法學院（中國政法大學前身）任教；1983年至1990年歷任中國政法大學副校長、校長，第七屆全國人大常委會委員、全國人大法律委員會副主任。1988年至1992年任中國法學會副會長。2001年10月12日，被授予中國政法大學「終身教授」稱號，享受中國國務院特殊津貼待遇。

江平曾參與《民法通則》的制訂，擔任《信託法》、《合同法》起草小組組長，中國全國人民代表大會《民法典》編纂負責人，《物權法》專家起草小組負責人，在《公司法》、《合夥企業法》等法律的制訂中也起了重要的作用。

江平對於中國民商法貢獻良多，他1979年在北京政法學院率先開設羅馬法和西方民商法課程。商法，股份制、公司制度、票據制度，這些完全是市場經濟的東西，無疑給當時中國帶來新鮮的內容。

江平此前在中國《物權法》通過之際表示，中國地方官員權力太大，應設法扭轉弊端。他2006年接受亞洲周刊專訪時指出，「政府在土地方面掌握權力，如何制約政府的這種權力是關鍵。必須有公開而透明的機制，問題是在實踐中，最後往往還是由一地的分管土地的最高官員拍板決定，他權力很大，這就是弊端。」

馬英九 國務院

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