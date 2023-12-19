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甘肅強震晃動40秒像海浪翻湧 -12℃逃生只能裹被子禦寒

中國新聞組／北京19日電
積石山廣場避險的民眾在零下12℃氣溫裡，只能裹披著被子禦寒。（取材自極目新聞）
積石山廣場避險的民眾在零下12℃氣溫裡，只能裹披著被子禦寒。（取材自極目新聞）

甘肅臨夏州積石山縣18日深夜發生6.2級地震，當地居民驚魂未定表示，當時氣溫零下12℃左右，晃動持續了大概40秒左右，有人一口氣衝下16樓避險。

來源：九派新聞

澎湃新聞報導，家住積石山縣縣城的張女士說，她家住在10樓，地震時她已經睡下，晃動持續了大概40秒左右。她和家人下樓撤離到空曠的地方後，又發生了餘震，當時室外氣溫零下十幾度。

極目新聞報導，住石山縣縣城的秦先生住在16樓，他形容地震瞬間感覺像海浪翻湧後自己被拋了起來；秦先生第一時間喊醒了家人，從16樓一口氣跑下了樓。

秦先生說，當地室外氣溫在零下12℃左右，他帶著家人開著車找尋空曠的平地避險，「跑出來的時候隨便拿了點東西，羽絨服啥的都趕緊穿上了，還有人披著被子，光著膀子出了門。」秦先生預計，下半夜他和家人大概率在車裡待著，「找個空地我們也睡不著。」他說，事發已經過去兩個小時，但他與家人依舊驚魂未定。

甘肅積石山地震，一名地震傷員在青海省海東市民和回族土族自治縣人民醫院接受救治。（...
甘肅積石山地震，一名地震傷員在青海省海東市民和回族土族自治縣人民醫院接受救治。（新華社）

據報導，柳溝鄉柳溝村村民趙先生說，地震發生時，他們已經睡著了，被搖醒後就趕緊撤離到室外，現在天氣寒冷，在零下12攝氏度左右。

趙先生家的房屋裂了一條縫，據他了解，附近有房屋發生倒塌和人員受傷情況，「目前還沒有安置的地點，我們現在在車上找比較安全的地方。」

中新社報導指出，甘肅省城蘭州民眾感受到強烈晃動，高校學子從宿舍跑至操場、院子。微博上民眾紛紛表示，「吊燈晃得厲害」、「腳震麻了」、「22樓，樓晃得厲害」、「害怕，第一次聽到樓晃得響」。

地震 甘肅 微博

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