甘肅強震晃動40秒像海浪翻湧 -12℃逃生只能裹被子禦寒
甘肅臨夏州積石山縣18日深夜發生6.2級地震，當地居民驚魂未定表示，當時氣溫零下12℃左右，晃動持續了大概40秒左右，有人一口氣衝下16樓避險。
來源：九派新聞
澎湃新聞報導，家住積石山縣縣城的張女士說，她家住在10樓，地震時她已經睡下，晃動持續了大概40秒左右。她和家人下樓撤離到空曠的地方後，又發生了餘震，當時室外氣溫零下十幾度。
極目新聞報導，住石山縣縣城的秦先生住在16樓，他形容地震瞬間感覺像海浪翻湧後自己被拋了起來；秦先生第一時間喊醒了家人，從16樓一口氣跑下了樓。
秦先生說，當地室外氣溫在零下12℃左右，他帶著家人開著車找尋空曠的平地避險，「跑出來的時候隨便拿了點東西，羽絨服啥的都趕緊穿上了，還有人披著被子，光著膀子出了門。」秦先生預計，下半夜他和家人大概率在車裡待著，「找個空地我們也睡不著。」他說，事發已經過去兩個小時，但他與家人依舊驚魂未定。
據報導，柳溝鄉柳溝村村民趙先生說，地震發生時，他們已經睡著了，被搖醒後就趕緊撤離到室外，現在天氣寒冷，在零下12攝氏度左右。
趙先生家的房屋裂了一條縫，據他了解，附近有房屋發生倒塌和人員受傷情況，「目前還沒有安置的地點，我們現在在車上找比較安全的地方。」
中新社報導指出，甘肅省城蘭州民眾感受到強烈晃動，高校學子從宿舍跑至操場、院子。微博上民眾紛紛表示，「吊燈晃得厲害」、「腳震麻了」、「22樓，樓晃得厲害」、「害怕，第一次聽到樓晃得響」。
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