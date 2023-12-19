甘肅6.2級極淺層強震屋垮路斷 至少118人遇難

12月18日23時59分，甘肅省臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。 (中新社)

甘肅 省18日23時59分發生6.2級地震 ，震源深度10公里，屬極淺層地震，餘震持續2小時，多達140次；截至目前地震已造成甘肅105人、青海13人死亡，數百人受傷等重大災情，部分水、電、交通、通訊等基礎設施多處受損。

中新社報導指出，震央位於積石山柳溝鄉，距離積石山縣8公里，距離臨夏回族自治州39公里，距離蘭州市102公里，這起地震甚至連陝西西安都有明顯震感。

報導指出，地震發生後，住甘肅臨夏州積石山縣縣城的魯先生，第一時間電話詢問住在農村的親戚情況。「哥哥住農村，屋頂瓦片被地震搖下，砸破了腦袋；土坯牆也被搖倒了，家具散落一地」；魯先生稱，地震發生後，他們跑下樓，驅車前往濱河路空曠地帶，沿途看到很多居民跑出樓院。

甘肅深夜6.2級地震，導致震央周邊多間平房倒塌，有民眾受困。（取材自微博）

截至12月19日3點40分，甘肅臨夏公路事業發展中心檢驗發現，G310線大河家橋橋頭（青海岸）發生山體坍塌，大河家橋支座發生偏移。

甘肅積石山6.2級，救援力量在現場整頓物資開展救援。（新華社）

央視報導，震央所在的積石山縣城周邊部分平房倒塌，大河家鎮有3個村部分房屋倒塌和人員被困受傷，柳溝鄉發生火災一起。民及縣官亭鎮、中川鄉等地受災較重，相關部門在循化公路段巡查發現，清水至大河家公路部分路段因落石導致公路阻斷，正在搶修，民和縣杏兒鄉協拉村處於斷電狀態。

甘肅深夜6.2級地震，導致震央周邊多間平房倒塌，有民眾受困。（取材自微博）

地震發生後，青海省抗震救災指揮部啟動地震災害Ⅳ級緊急應變，省直各相關部門立即組成工作小組趕赴現場搶險救援。據初步統計，消防、森林消防、省級專業救援隊伍、社會救援隊伍等緊急救援部隊1300餘人、救援車輛180餘台趕赴現場。第一批救災物資棉帳篷100頂、折疊床400張、棉被400床、棉褥400床、棉大衣500件、火爐100套正在運往災區。

同時，青海省地震局第一批和第二批現場工作隊已趕赴震區，架設8台套流動監測台站，連續開展震情監視工作，研判震情趨勢並及時報送、公布震情數據。

報導指出，震發生後，中國國家主席習近平要求全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。國務院 總理李強作出批示，當前正值冬季，要抓緊核實災情，盡快搶修受損基礎設施，妥善做好受災群眾轉移安置工作。

甘肅積石山6.2級地震，傷員被送至甘肅省臨夏回族自治州積石山縣人民醫院。（新華社）

中國地震台網中心組織專家研究分析，此地震位於甘東南地區，距離最近的斷層拉脊山北緣斷裂約3公里。 初步震源機制解結果顯示，此次地震為逆衝型破裂。據報導，此次地震震央附近200公里範圍內，1900年以來共發生6級以上3次，均為孤立型或主震-餘震型地震，而此次強震多地網友提前收到預警。