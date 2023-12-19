我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

甘肅6.2級極淺層強震屋垮路斷 至少118人遇難

中國新聞組／北京19日電
12月18日23時59分，甘肅省臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。 (中新社)
12月18日23時59分，甘肅省臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。 (中新社)

甘肅省18日23時59分發生6.2級地震，震源深度10公里，屬極淺層地震，餘震持續2小時，多達140次；截至目前地震已造成甘肅105人、青海13人死亡，數百人受傷等重大災情，部分水、電、交通、通訊等基礎設施多處受損。

中新社報導指出，震央位於積石山柳溝鄉，距離積石山縣8公里，距離臨夏回族自治州39公里，距離蘭州市102公里，這起地震甚至連陝西西安都有明顯震感。

報導指出，地震發生後，住甘肅臨夏州積石山縣縣城的魯先生，第一時間電話詢問住在農村的親戚情況。「哥哥住農村，屋頂瓦片被地震搖下，砸破了腦袋；土坯牆也被搖倒了，家具散落一地」；魯先生稱，地震發生後，他們跑下樓，驅車前往濱河路空曠地帶，沿途看到很多居民跑出樓院。

甘肅深夜6.2級地震，導致震央周邊多間平房倒塌，有民眾受困。（取材自微博）
甘肅深夜6.2級地震，導致震央周邊多間平房倒塌，有民眾受困。（取材自微博）

截至12月19日3點40分，甘肅臨夏公路事業發展中心檢驗發現，G310線大河家橋橋頭（青海岸）發生山體坍塌，大河家橋支座發生偏移。

甘肅積石山6.2級，救援力量在現場整頓物資開展救援。（新華社）
甘肅積石山6.2級，救援力量在現場整頓物資開展救援。（新華社）

央視報導，震央所在的積石山縣城周邊部分平房倒塌，大河家鎮有3個村部分房屋倒塌和人員被困受傷，柳溝鄉發生火災一起。民及縣官亭鎮、中川鄉等地受災較重，相關部門在循化公路段巡查發現，清水至大河家公路部分路段因落石導致公路阻斷，正在搶修，民和縣杏兒鄉協拉村處於斷電狀態。

甘肅深夜6.2級地震，導致震央周邊多間平房倒塌，有民眾受困。（取材自微博）
甘肅深夜6.2級地震，導致震央周邊多間平房倒塌，有民眾受困。（取材自微博）

地震發生後，青海省抗震救災指揮部啟動地震災害Ⅳ級緊急應變，省直各相關部門立即組成工作小組趕赴現場搶險救援。據初步統計，消防、森林消防、省級專業救援隊伍、社會救援隊伍等緊急救援部隊1300餘人、救援車輛180餘台趕赴現場。第一批救災物資棉帳篷100頂、折疊床400張、棉被400床、棉褥400床、棉大衣500件、火爐100套正在運往災區。

同時，青海省地震局第一批和第二批現場工作隊已趕赴震區，架設8台套流動監測台站，連續開展震情監視工作，研判震情趨勢並及時報送、公布震情數據。

報導指出，震發生後，中國國家主席習近平要求全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。國務院總理李強作出批示，當前正值冬季，要抓緊核實災情，盡快搶修受損基礎設施，妥善做好受災群眾轉移安置工作。

甘肅積石山6.2級地震，傷員被送至甘肅省臨夏回族自治州積石山縣人民醫院。（新華社...
甘肅積石山6.2級地震，傷員被送至甘肅省臨夏回族自治州積石山縣人民醫院。（新華社）

中國地震台網中心組織專家研究分析，此地震位於甘東南地區，距離最近的斷層拉脊山北緣斷裂約3公里。 初步震源機制解結果顯示，此次地震為逆衝型破裂。據報導，此次地震震央附近200公里範圍內，1900年以來共發生6級以上3次，均為孤立型或主震-餘震型地震，而此次強震多地網友提前收到預警。

地震 甘肅 國務院

上一則

全球最先進 中首艘大洋鑽探船「夢想」號南沙試航 可探深海可燃冰

下一則

為電動車進軍國際？日媒：中罕見提高稀土生產配額

延伸閱讀

近電廠…冰島火山爆發 急撤4000居民

近電廠…冰島火山爆發 急撤4000居民
甘肅地震升至118死 救難遇低溫 黃金救援時間不到72小時

甘肅地震升至118死 救難遇低溫 黃金救援時間不到72小時
甘肅強震116死 災民哭訴：全家在零下十幾度的戶外度過一夜

甘肅強震116死 災民哭訴：全家在零下十幾度的戶外度過一夜
甘肅6.2強震後 新疆也傳5.5地震 深度僅10公里

甘肅6.2強震後 新疆也傳5.5地震 深度僅10公里

熱門新聞

中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了