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公安部曬成果 6年抓5000外逃經濟犯 追回2800億贓款

記者陳政錄／北京19日電
中共當局近年強化對外逃經濟犯罪嫌疑人的緝捕力度。（新華社）
中共當局近年強化對外逃經濟犯罪嫌疑人的緝捕力度。（新華社）

經濟復甦承壓下，中共當局近年強化對外逃經濟犯罪嫌疑人的緝捕力度，公安部昨發布，自2017年中共19大以來，全國公安機關已從100多個國家及地區，緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人5000多名，挽回經濟損失人民幣2800多億元，其中「百名紅通（紅色通緝令）人員」14人。

公安部昨指出，近日全國公安經偵工作座談會在江蘇召開，會議強調聚焦提升專業戰鬥力、推動經偵工作現代化目標，為創造安全穩定的經濟社會環境作出貢獻。

在中國經濟成長放緩的背景下，強化跨境資本管控、稅務查處，緝捕逃到海外的經濟犯罪嫌疑人並追回贓款，被視為中國經濟維穩的重要手段。

而所謂「百名紅通人員」，是指國際刑警組織中國國家中心局於2015年公布的100名被國際刑警組織列入紅色通緝令名單者，均為涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人員等。

其中，今年6月因涉賄被通緝、曾是廣東省廣州市交警的郭潔芳投案，是中國第62名歸案的紅通人員，在她之前，第61名為中國農業銀行江陰要塞支行前行長孫鋒，案件已於今年4月開庭，檢方指控他因投資虧損，以假借轉貸款等名義，騙取人民幣8000多萬元，並將其中4000多萬元轉移至境外。

通緝 中共 貸款

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