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能毫不費力發射火箭彈 解放軍戰鬥機器狗投入實戰

記者陳言喬／綜合報導
央視披露解放軍的戰鬥機器人已投入實戰，圖中的機器狗搭載步槍可協同步兵進行巷戰。（圖／小央視頻截圖）
央視披露解放軍的戰鬥機器人已投入實戰，圖中的機器狗搭載步槍可協同步兵進行巷戰。（圖／小央視頻截圖）

央視軍事頻道最近披露解放軍戰鬥機器狗已投入實戰。它能搭載步槍射擊平台進行火力打擊，還能輸送彈藥和醫療物資。軍事專家稱，這款新型武器可協同步兵進行巷戰，減少人員傷亡。

央視披露的這則消息引述參演部隊的指揮官熊家海稱，這款戰鬥機器狗續航時間十分長、可控距離也很遠，可搭載步槍射擊平台，輸送彈藥和醫療物資。

自媒體軍事專家號「玉軒講科普」進一步指，這款機器狗能夠與步兵一起作戰，它能搭載多種武器系統，包括固定和發射火箭彈的支架以及前置的GoPro相機等。

這款機器狗有多種功能和能力，例如控制能力、克服障礙物和不平地形的能力。在另一段的視頻中顯示，機器狗可以毫不困難地發射火箭彈，並且能夠良好地控制火箭彈的後座力。

他說，很多國家都在探索和研發武裝機器狗系統，戰鬥機器狗的火力支援特點與傳統步兵相輔相成，為戰爭環境提供了新的可能性。機器狗可以承擔高風險任務，如偵察、搜救和地雷排除，減少士兵的傷亡風險。

而且機器狗具備速度快、衝擊力強和精準度高等突出特點，能夠快速反應和適應各種戰鬥環境，是現代戰爭的有力武器之一。

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