全球最先進 中首艘大洋鑽探船「夢想」號南沙試航 可探深海可燃冰

「夢想」號18日在廣州的命名儀式現場。(新華社)

中國自主設計建造的首艘大洋鑽探船18日正式命名為「夢想」號，在廣州南沙下水試航，標誌著中國深海探測能力建設和裝備現代化建設邁出關鍵一步。作為全球最先進的大洋鑽探船，「夢想」號突破十多項關鍵技術，不僅鑽探深度達到海域1萬1000米，還建有全球面積最大、功能最全的船載實驗室，涵蓋海洋科學等九大方面。

香港 大公報報導，建成後，「夢想」號主要承擔國家重大科技項目和國際大洋科學鑽探任務，將成為保障國家能源安全的「國之重器」、支撐海洋強國建設的「核心利器」，為天然氣 水合物（又稱可燃冰）勘查開採產業化提供重要裝備保障，有力支撐中國實施大洋鑽探國際大科學計畫，提升「深海進入、深海探測、深海開發」能力。

自然資源部中國地質調查局聚焦自主設計建造國際領先「大洋鑽探船」的目標，與150多家參研參建單位密切協同，於2021年11月底開建大洋鑽探船。

「夢想」號由中國船舶集團承擔設計建造任務，總噸約3萬3000噸，自持力120天，穩性和結構強度按16級颱風海況安全要求設計，具備全球海域無限航區作業能力和海域1萬1000米的鑽探能力，將成為全球首艘面向深海萬米鑽探的超深水科考船。

按照「小噸位、多功能、模塊化」的設計建造理念，「夢想」號突破了水動力性能綜合優化、作業系統模塊布置等十餘項關鍵技術，完成多項國際首創設計。

據悉，該船具有全球最先進的鑽探系統，其中深水無隔水管泥漿循環系統（RMR）由中國自主研製，目前已實現400米級RMR研發從「0」到「1」的突破。同時，該船上建有全球面積最大、功能最全、流程最優的船載實驗室，總面積超3000平方米，涵蓋基礎地質、古地磁、無機地化、有機地化、微生物、海洋科學、天然氣水合物、地球物理、鑽探技術九大實驗室，配置世界一流的磁屏蔽室、超淨實驗間和全球首套船載岩心自動傳輸存儲系統，可滿足海洋領域全學科研究要求。

「夢想」號還建有全球規模最大、最先進的科考船綜合信息化系統，採用超融合、雲服務、數據中台、數字孿生等關鍵技術，全船覆蓋超2萬個監控點，可實現鑽採作業全過程監測、科學實驗智能協同。

中國地質調查局廣州海洋地質調查局有關負責人表示，此次在廣州南沙下水試航，主要目標是驗證動力系統功能。「夢想」號配置了最新一代「30兆瓦閉環環網電站」，全球首次同時將蓄能技術和閉環電網應用於「DP-3級動力定位系統」，船舶經濟性和可靠性大幅提升，節約能耗超過15%。