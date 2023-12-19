為電動車進軍國際？日媒：中罕見提高稀土生產配額

在美中對立的大背景下，稀土作為談判籌碼具有利用價值。(路透)

日經中文網報導，中國政府15日宣布，提高追加2023年稀土 生產配額。此次罕見追加配額的舉措將使2023年全年產量同比增長兩成至25.5萬噸。此舉被視為是應對全球電動汽車需求增長，同時支持中國電動汽車進軍國際市場。

據報導，主管稀土産業的中國工業及資訊化部（以下簡稱：工信部）、自然資源部聯合向國有大企業等下達了第三批總量管制指標。據相關人士表示，往年基本上只下達對應上半年和下半年的第一批和第二批的總量控制指標，「公布第三批總量控制指標實屬罕見」。

第三批的總量管制指標為1萬5000噸，2023年的指標比先前的24萬噸增加了6%。相較上年成長21%，自2018年以來連續5年成長。

中國媒體參考消息網引述報導指出，此次追加的開採配額為1.5萬噸，從用途來看，其中許多可用於電動車 生產。

中國電動車等新能源車的國內銷售情況持續向好。 2023年新能源車銷量可望達到940萬輛，年增36%，2024年預計將持續成長兩成至1150萬輛。這也增加了對生產新能源車不可缺少的稀土的需求。

2023年中國汽車出口預計將成長五成達480萬輛，其中三分之一是新能源車，2024年新能源車出口將持續成長。

此前，中國政府要求相關出口企業申報稀土出口品類及出口目的地。日本、美國正加緊建構不依賴中國的供應鏈 ，中國正在改善自主供應網絡。

在美中對立的大背景下，稀土作為談判籌碼具有利用價值，外界認為追加生產配額意在保護國內資源。美國地質調查局的推算顯示，2022年中國的稀土產量占全球的70%。