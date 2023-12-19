我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

為電動車進軍國際？日媒：中罕見提高稀土生產配額

中國新聞組／北京19日電
在美中對立的大背景下，稀土作為談判籌碼具有利用價值。(路透)
在美中對立的大背景下，稀土作為談判籌碼具有利用價值。(路透)

日經中文網報導，中國政府15日宣布，提高追加2023年稀土生產配額。此次罕見追加配額的舉措將使2023年全年產量同比增長兩成至25.5萬噸。此舉被視為是應對全球電動汽車需求增長，同時支持中國電動汽車進軍國際市場。

據報導，主管稀土産業的中國工業及資訊化部（以下簡稱：工信部）、自然資源部聯合向國有大企業等下達了第三批總量管制指標。據相關人士表示，往年基本上只下達對應上半年和下半年的第一批和第二批的總量控制指標，「公布第三批總量控制指標實屬罕見」。

第三批的總量管制指標為1萬5000噸，2023年的指標比先前的24萬噸增加了6%。相較上年成長21%，自2018年以來連續5年成長。

中國媒體參考消息網引述報導指出，此次追加的開採配額為1.5萬噸，從用途來看，其中許多可用於電動車生產。

中國電動車等新能源車的國內銷售情況持續向好。 2023年新能源車銷量可望達到940萬輛，年增36%，2024年預計將持續成長兩成至1150萬輛。這也增加了對生產新能源車不可缺少的稀土的需求。

2023年中國汽車出口預計將成長五成達480萬輛，其中三分之一是新能源車，2024年新能源車出口將持續成長。

此前，中國政府要求相關出口企業申報稀土出口品類及出口目的地。日本、美國正加緊建構不依賴中國的供應鏈，中國正在改善自主供應網絡。

在美中對立的大背景下，稀土作為談判籌碼具有利用價值，外界認為追加生產配額意在保護國內資源。美國地質調查局的推算顯示，2022年中國的稀土產量占全球的70%。

稀土 電動車 供應鏈

上一則

甘肅6.2級極淺層強震屋垮路斷 至少118人遇難

下一則

躲美制裁 路透：中企擬繞道馬來西亞組裝高端晶片

延伸閱讀

鋰供應進入年度議約季 折價幅度傳比去年更大

鋰供應進入年度議約季 折價幅度傳比去年更大
加拿大衝刺電動車普及 2035年所有新車銷售都須零碳排

加拿大衝刺電動車普及 2035年所有新車銷售都須零碳排
電動車崛起 高速公路維修預算減

電動車崛起 高速公路維修預算減
現代汽車IONIQ 5電動車連續第二年榮獲十大最佳車

現代汽車IONIQ 5電動車連續第二年榮獲十大最佳車

熱門新聞

中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了