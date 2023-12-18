丘成桐：美不放AI、量子計算技術 中國「還是可以追上去的」

丘成桐日前從哈佛大學退休，全職回到清華大學，受聘為講席教授。(中新社資料照片)

中美科技戰看不到盡頭，著名華裔 數學家、清華大學求真書院院長丘成桐表示，「AI、量子計算的技術，美國基本上是不願意放出來的，在這種情形下，我們（中國）要自力更生，這些學科反正還沒有全部成熟，美國沒能完全壟斷，我們還是可以追上去的。」

丘成桐近日接受深圳衛視直新聞訪問時指出，當今國際形勢相對複雜，一些制裁措施也阻礙了科學的交流和往來，這對於學者們來說都是不願意看到的。

丘成桐強調，學者來訪問只關心學術問題，不願干涉任何政治問題。「這一點我想美國的學者也同意」，「尤其是基礎科學領域的來往，美國政府不能夠說我們搞基礎科學偷了誰的好處。」

提及美方在對華政策尤其是科研領域上的一些消極舉措，丘成桐表示，中國在解決「卡脖子」問題的過程中，仍然需要自主研發尖端技術。「一定要有競爭關係，就是自己要找出人家沒有實現的技術，這部分就是要靠基礎科學，你不走自己的路，始終跟著人家屁股走，（被『卡脖子』）是毫無疑問的。」

2021年初，清華大學成立求真書院。2022年4月20日，清華大學宣布，丘成桐教授從哈佛大學退休 ，全職受聘清華大學，致力於加強國家的數學等基礎學科的人才培養。