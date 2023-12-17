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傳輝達向台積電下「超急單」 擬下月恢復中國「特供版」晶片

中國新聞組／北京17日電
媒體報導，輝達為中國客戶生產特製的人工智能和高效能運 GPU已向台積電下了「超級急件」訂單。(路透資料照片)
媒體報導，輝達為中國客戶生產特製的人工智能和高效能運 GPU已向台積電下了「超級急件」訂單。(路透資料照片)

中國媒體報導，輝達（NVIDIA）已向台積電下了「超級急件」（Super Hot Run）訂單，為中國客戶生產特製的人工智能（AI）和高效能運算（HPC） GPU。英媒報導日本東京電子因為擴大對中國半導體廠商出售較不先進、不列管的設備，因而化解多國對中國芯片技術和設備出口管制措施所造成的衝擊。

據科技媒體「集微網」報導，儘管美國對中國晶片製造業實施更嚴格的出口管制，但輝達仍繼續增加台積電投片量，希望提高產能並滿足H100處理器的市場需求，但由於CoWoS產能限制，H100已極度短缺。

報導指，傳聞輝達針對中國市場的AI與HPC GPU系列包含HGX H20 GPU（SXM 卡、GH100晶片、96 GB HBM3記憶體）、L20（PCIe卡、AD102晶片、48 GB GDDR6記憶體）和L2（PCIe卡、AD104晶片、24 GB GDDR6記憶體），所有這些都使用現有晶片，以取代出口受限制的H800、A800及L40S系列。

輝達計畫於明年1月恢復向中國供應RTX 4090晶片，但會進行修改版本以符合美國出口限制。

英國金融時報報導指出，日本東京電子面對美中地緣政治緊張關係升級，採兩條腿走路的策略，一方面聚焦向中國出售較不先進的合規產品，另一方面則深化科技研發，將尖端設備出售給其他市場的客戶。

東京電子公司投資者關係部經理高木潤子（Junko Takagi）指出，中國對較不先進半導體設備的需求「實在大」，因為東京電子今年第三季度營收的43%就來自中國市場，而一年前來自中國市場的收入只佔公司總收入的24%。

另據路透報導，南韓一名金姓三星電子前部長與一名方姓合作廠商，涉嫌違反南韓「產業技術保護法」，將18奈米級DRAM（動態隨機存取記憶體）核心技術非法轉讓給中國記憶體晶片製造商「長鑫儲存技術有限公司」（CXMT），首爾中央地方法院已批准逮捕相關人。

南韓檢方認為，金某等人2016年跳槽到長鑫存放（CXMT）時，不僅轉讓了半導體「沉積技術」相關資料，還洩漏了其他7個核心技術資料，並以此收受財物。金某還以稅後5億韓元（約38萬5千美金）的報酬帶走了三星電子及相關公司的20多名技術人員。

根據「韓國經濟日報」報道，技術洩漏造成的損失可能約為2.3兆韓元（18億美元），且此案還涉及三星電子供應商的其他數十人。

晶片 輝達 三星

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