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中美科技合作協定續簽？ 美大使：將談判但非板上釘釘

記者陳宥菘／即時報導
美國駐華大使伯恩斯15日表示，中美將在未來幾個月就中美科技合作協定展開談判，但能否順利續簽並非「板上釘釘」。圖為伯恩斯15日在美國布魯金斯學會發表演說。（取材自觀察者網）
美國駐華大使伯恩斯15日表示，中美將在未來幾個月就中美科技合作協定展開談判，但能否順利續簽並非「板上釘釘」。圖為伯恩斯15日在美國布魯金斯學會發表演說。（取材自觀察者網）

美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）15日表示，他已與中方就續簽有著40多年歷史、已於今年8月底到期的「中美科技合作協定」展開磋商，預計在未來幾個月展開談判，內容亦需進行現代化更新。至於雙方能否順利續簽並非「板上釘釘」，前景仍不明朗。

據觀察者網引用路透報導，伯恩斯近日返回美國，並於當地時間15日在美國智庫布魯金斯學會就中美關係發表演說。

伯恩斯表示，這項協定是美中合作的「基石」，幾周前他在中國與中方代表已開始討論續簽一事，將在「未來幾個月展開談判」。至於是否要延長這項協議，達成一項新的協議，以及將涉及哪些問題，「我認為這很複雜」。

他指出，現有的協定內容沒有考慮到關於人工智慧（AI）、生物技術、機器學習和量子數學等方面的進步。

伯恩斯並表示，他認為協定續簽的前景並不明朗。「我們都提出了必須將其更新為現代化版本的期望，但這並不意味著我們一定會達成一致。我認為雙方都同意這一點。」

作為兩國科技合作的重要象徵，中美在1979年建交時簽署了「中美科技合作協定」，確定雙方在太空、能源和環境問題等廣泛領域開展合作，該協定每5年續簽一次，40餘年從未間斷。

協定在今年8月27日到期後，由於當時兩國甫重拾1月氣球事件後的對話，未傳出續簽的消息。直到11月中美元首舊金山會晤後，雙方同意啟動續簽磋商，並同意建立人工智慧政府間對話機制等，釋放出正面訊號。

不過，拜登政府也面臨國內反對聲音。有部分國會議員認為應該廢除協定，理由是擔心相關產業間諜、強制技術轉移，甚至助長中國軍事現代化。但支持續簽的美國人士則稱，不續簽會失去洞察中國技術進程的機會。

人工智慧 拜登 太空

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