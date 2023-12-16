習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

央視播出習近平在越南的歡迎畫面，其中竟發現有人比中指。(取材自微博)

中國國家主席習近平 日前到越南 國事訪問， 官媒稱受到高規格接待並獲突破性進展。不過近日有網民抓包，央視一段習近平抵達河內機場的視頻中，歡迎人群裡有人「豎中指」，央視隨即緊急刪除該畫面，相關討論也在中國社媒上被審查隱蔽。網傳還有另一段疑習近平向越共總書記阮富仲敬酒卻被「無視」的畫面，也引來網民諷習近平受到「冷遇」。

來源:cdt YouTube

據美國之音報導，習近平過去幾天的越南行出現了兩段「意外」視頻。儘管中國的官方媒體和社群媒體 立刻制止了這些意外視頻的傳播，但眼疾手快的網友們還是抓住了機會調侃這位位高權重的領導人。

其中一段是習近平12月12日抵達河內國際機場後，官媒央視發布了一段機場人潮歡迎他的畫面。在一個給歡迎人群手中拿著的紅旗的特寫畫面裡，一隻拿著紅旗的手似乎對習近平比出了一個中指。這個手勢儘管只出現約半秒鐘，仍被眼尖的網友發現。 社媒平台X上網民紛紛評論：「越南人民熱烈的歡迎禮節」、「做了我不敢做的事情」、「這是在『指』明方向」。

報導指出，央視隨後已經刪除了包含疑似「豎中指」的畫面，並重新上傳了修改過的視頻。其他轉載了原影片的媒體，包括澎湃新聞、南方網等已經刪除了對應的網頁。中國的各社媒也審查了相關的討論。但在中國之外，一些網民諷這是對習近平的刻意的不尊敬。

習近平在晚宴向阮富仲敬酒。(取材自X平台「新聞調查」視頻截圖)

習近平在晚宴向阮富仲敬酒，阮富仲並未起身回禮。(取材自X平台「新聞調查」視頻截圖)

另根據X部落客「李老師不是你老師」的推文，越南官方媒體越南通訊社的一段畫面顯示，習近平在一場晚宴上起身走向阮富仲並對他敬酒，但阮富仲並未起身回禮。中國的社群媒體同樣沒有允許相關討論，視頻也沒有出現。X上的中文網民認為這體現了習近平遭到冷遇，有人評論：「小學生又被欺負了」、「皇帝的新裝一離開就被戳穿」。

另X平台上有網民爆料稱，除了比中指以及敬酒遭冷遇事件，習近平對此行未能讓阮富仲附和其提出的中越命運共同體倡議也很「惱怒」，還因此緊急召見並訓斥了王毅。不過以上的報導都未獲中國官方證實。