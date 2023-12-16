「習大大摸過的甘蔗」廣西民眾蜂擁拍照 「摸同款」甘蔗變光滑

習近平14日到廣西來賓市考察調研糖業，他在糖料蔗基地摸過的甘庶引發民眾追捧。(新華社)

中國國家主席習近平 14日在廣西考察，詳細了解甘蔗良種繁育技術，並同蔗農、農機手和農技人員親切交流。習近平離開後，他駐足察看過的幾棵竹蔗瞬間成為當地村民的「打卡」點，數百人排隊拍照留念，拍個照還要交20元，只見甘蔗被摸得溜光滑，引發熱議。

來源：CCTV

新華社報導，習近平14日到來賓市考察調研。在國家現代農業產業園黃安優質「雙高」糖料蔗基地，習近平察看萬畝甘蔗林和機械化作業收割場景，聽取基地情況介紹。

習近平指出，廣西是中國蔗糖主產區，要把這一特色優勢產業做強做大，為保障國家糖業安全、促進蔗農增收致富發揮更大作用。要積極培育和推廣良種、提高機械化作業水平，建設好現代農業產業園。要探索建立更加穩定的利益聯結機制，讓廣大農民共享農村改革和發展成果。他祝願鄉親們的生活像甘蔗一樣甜蜜。

隨後，習近平到來賓東糖鳳凰有限公司考察。他進入生產車間察看製糖工藝和作業流程，在公司展廳了解糖業產品種類及市場份額和發展趨勢。

習強調，我國糖業面臨激烈的國際競爭，要按照高端化、智能化、綠色化要求，加大科技創新力度，延伸產業鏈、提高附加值，不斷提質、降本、增效，推動高質量發展。

離開企業時，習近平熱情地對前來歡送的員工們說，食糖是重要的副食品，大家為此辛勤勞動，為千家萬戶送去了「甜蜜」。希望大家不斷學習新技術、採用新工藝，為糖業發展作出新貢獻。

習近平離開來賓市後，他在蔗田裡摸過的甘蔗成為民眾的「打卡點」。

習近平摸過的甘蔗成了新網紅景點。(取材自微博)

民眾排隊要跟這棵甘蔗拍照。（取材自X平台)

網上流傳民眾在「習大大摸過的甘蔗」旁拍照的相片，蔗林四周擠滿了看熱鬧的村民，他們露出興奮的表情，依序排隊準備跟甘蔗合影，而這棵甘蔗也因為被民眾摸個不停，想「貼點福氣」而讓甘蔗外皮變得光滑。還有網民傳出，跟甘蔗拍照要交20元費用。

有網民拍到，甘蔗被太多人摸過後，外表變得光亮。（取材自微博）

繼習近平用過的杯子、麥克風、毛巾等物品都成為地方的展覽品後，他摸過的甘蔗成為新景點。海外網民在X平台討論，認為都快2024年了，中國仍有這樣的個人崇拜真的太諷刺了。

有網友酸，「這讓我想起了那張著名的網圖，甘肅 蘭州人排隊去摸霍去病的雕塑祈求『祛病』，可問題是霍去病23歲就死了，簡直不要太諷刺。」

來源:YouTube