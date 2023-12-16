大蒜、社媒都扣國安風險 謝鋒籲美在商言商：國安不是筐

中國駐美大使謝鋒14日出席活動時說，從中國大蒜到社群媒體都被扣上「國家安全風險」帽子，呼籲美國在商言商，排除泛政治化干擾。（取自中駐美大使館網站）

美中貿易全國委員會14日在華盛頓舉辦成立50周年慶典活動，中國駐美大使謝鋒 在活動上就中美關係致詞時說，從中國大蒜到社群媒體都被扣上「國家安全風險」帽子，令他匪夷所思。呼籲美國在商言商，排除泛政治化干擾。

根據中駐美大使館網站消息，謝鋒在宣讀國家主席習近平 的賀信後，發表致詞。

謝鋒表示，雙方要用好經濟、金融等恢復或建立的工作機制加強溝通，破解機票難、簽證難、入境難等人文交流堵點，一項一項落實兩國元首舊金山 會晤共識。

他指出，美國渲染「中國威脅」、鼓譟晶片斷供、拉長制裁清單，還要求一家已在美經營50多年的中資農業企業放棄其土地和資產，這與中美元首舊金山會晤共識背道而馳。

謝鋒強調，風險需要界定範疇，國家安全需要明確邊界，不能當成一個筐，什麼都往裡面裝。他並提到近期美參議員指控中國產的大蒜生產方式不衛生一事，指「從中國大蒜到社群媒體都被扣上『國家安全風險』帽子，匪夷所思」。

他呼籲美方在商言商，排除泛政治化干擾。他還說，把自己的安全建立在別人和全球產供鏈不安全之上，既不可行更不可為。

謝鋒表示，從中美老百姓的柴米油鹽，到全球經濟的陰晴冷暖，都離不開中美經貿合作。脫鉤的成本最終要由人民埋單，大國對抗犧牲的是各國的發展機會。

他呼籲要把更多時間精力投入做大合作蛋糕、而非爭搶蛋糕。應強化中美關係的「壓艙石」、務實合作的「推進器」、人文交流的「催化劑」，推動中美經貿關係從舊金山再出發。

中國國家主席習近平的賀信則表示，中美經貿關係是兩國關係的重要組成部分，中國將堅定不移推動高品質發展，堅定不移推動高水準對外開放，打造市場化、法治化、國際化的營商環境。中美加強經貿合作潛力大、空間廣闊、前景可期。

美中貿易全國委員會舉辦成立50周年慶典活動。謝鋒受邀出席，宣讀習近平主席賀信並致詞。美財長葉倫、美中貿委會主席葛士柏、會長艾倫、美國駐華大使伯恩斯等美政府官員及工商、戰略界人士線上線下共500人參加。