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中方藉口一大堆 美中軍事對談遲遲無法展開

記者張聲肇／綜合報導

拜習會後，拜登最為得意的恢復兩軍交流，四個禮拜過去了，仍遲遲無法落實，中方藉口一大堆，美中關係無法實質改善，也只好繼續成為事實。

政治媒體Politico報導，美國官員說，最大的障礙是習近平仍不派任接替李尚福的國防部長，美國防長奧斯丁自然沒有「對口」可以打電話或拜訪。

國安會發言人柯比說，「我們當然呼籲他們趕快任命新人。我們急著要讓兩軍的溝通順暢。」

國防部官員說，後勤對話在進行中，好讓資深官員會談可以如期進行，可是「缺乏進展」讓美方深感挫敗，於是把責任怪給中方的百般阻撓。

Politico引述國防部官員說，「過去兩年來，我們見到一長串的藉口與拖延。」

北京百般拖延，不願恢復兩軍高層溝通，讓原已緊張的雙方關係，益添不穩。北京沒有中斷中美軍事溝通之前，溝通機制就已很不可靠，而在台灣海峽兩岸關係因中共機艦不斷越過中線擾台而日漸緊張之際，美中軍事溝通機制的闕如，讓雙方都沒有可靠的高層對話管道，可以降低兩軍相遇時可能發生的緊張對峙局勢。

北京也升高了海軍在南中國海菲律賓海域，對菲國艦艇的挑釁姿態，迫使華府10日宣告，菲律賓軍隊在「南中國海任何地方」遭受攻擊的話，美國將啟動美菲共同防禦條約，以為因應。報導指出，美國此舉升高了溝通不良的風險，可能引發危險的美中軍事衝突。

中國推遲重建與美軍溝通管道的理由，從美國的制裁，到美國對台灣的支持無所不包；中國外長王毅對美國駐華大使伯恩斯說，美國應和中國合作，落實兩國元首在舊金山達成的共同理解並「採取具體的行動，維持穩定的勢頭，改善中美關係。」

奧斯丁沒對口官員可見，參謀聯席會議主席布朗呢？到11日，也還沒跟中方對口官員談過話。

國防部 奧斯丁 拜登

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