京滬救房市 首付30%+降息 遭酸「不買立省」

北京、上海14日同步宣布搶救房市措施，包括調降購買首套房首付（頭期款）比率，以及調降房貸利率。（中新社）

北京、上海昨日同步宣布搶救房市大鬆綁措施，包括調降購買首套房首付比率至30%，調降房貸利率 ，北京並將貸款 年限從25年延長至30年，今起生效。開發商形容這是「久旱逢甘霖」，房市全面回暖已在路上，「希望市場躁動起來」。不過有銀行估算百萬貸款每月僅少還499元（人民幣，下同，約70.3美元），讓網民酸「不買房立省，我還缺那500塊？」。

北京市多部門昨聯合發布「關於調整優化本市普通住房標準和個人住房貸款政策的通知」，此次最受關注的即首付比率下調，一般民眾在北京地區首間住房個人住房貸款，最低首付從原本35%到40%降為30%；第二間住房的個人住房貸款的最低首付比率，城六區調降為50%，非城六區調降為40%，貸款最長年限也從25年恢復至30年。

此前，個人購買北京政策性住房以外的商品房，普通住宅首付比率為35%，非普通住宅首付比率為40%；個人購買二套房，普通住宅首付比率為60%，非普通住宅首付比率為80%。

上海市相關部門也發布「關於調整本市普通住房標準的通知」，除調降首套房貸利率首付為30%，也優化差別化住房信貸政策，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減10個基點（BP，即0.01%）。商業銀行新發放房貸利率政策下限也將調整。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，此次北京對購房首付比率做了下調，從首套和二套、市區和郊區等落實了更好的差異化政策，將降低首付比率或者說首付款的支付，有助於提高購房者的購買力，增加購房信心和積極性，帶動交易量上升。

「這個太猛了，優化房地產 政策之後，全面回暖的信號已在路上」「確實是大利好」…每日經濟新聞引述房市業內人士表示。中原地產首席分析師張大偉發文稱這是「超級重磅！2024年北京樓市小陽春肯定要出現了！」中指研究院市場研究總監陳文靜表示，政策基本上一步到位，預料北京房地產市場活躍度可望提升。

報導指出，9月1日，北京曾官宣「認房不認貸」，但成交熱潮僅維持了一兩周。北京這次繼「認房不認貸」後再推另一重大樓市寬鬆政策，「希望市場躁動起來」。

不過據財聯社報導，人民銀行北京市分行表示，新措施實施後，以貸款金額100萬元、利率4.2%為例，期限從25年延長至30年，按等額本息還款法，每月可以少還499元。網民們紛紛不以為然：「不買房立省，我還缺那500塊？」「這不得每個月吃頓火鍋？」「30年比25年多還多少錢怎麼不說」「減少了嗎？總金額變多了吧」。