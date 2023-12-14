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住建部挺房企 要求金融部門滿足融資需求

記者林茂仁／綜合報導
住建部要求支持暫時資金鏈緊張的房企，解決短期現金流緊張問題。（中新社）
住建部要求支持暫時資金鏈緊張的房企，解決短期現金流緊張問題。（中新社）

針對房企債務違約問題，住建部副部長董建國13日表示，支持暫時資金鏈緊張的房企解決短期現金流緊張問題，促進恢復正常經營，堅決防止債務違約風險集中爆發。

財聯社報導，董建國在中國國際經濟交流中心舉行的2023-2024中國經濟年會上指出，金融管理部門已公布一系列支持政策，但風險出清還需要一個過程，將繼續配合金融管理部門，抓好各項政策的落實，一視同仁，滿足不同所有權房地產企業的合理融資需求。

董建國指出，社會上把部分房商債務違約稱為「爆雷」、「資金鏈斷裂」，用語是不準確的，房企一般是集團公司加項目公司的架構，集團公司和項目公司都是獨立法人，集團公司出現債務違約，並不代表項目公司停止運轉，項目的開發運營還在繼續。例如某大型房企去年上半年債務違約，但公司今年前11月，仍然有近人民幣800億元的銷售收入，並且完成了債務重組。

董建國認為，如果將債務違約等同為「爆雷」或「資金鏈斷裂」，會造成企業完全停擺的錯誤認識，導致社會對企業產生信任危機，進而衝擊市場銷售，加深企業困難。各方面都應該理性看待房地產市場出現問題，共同維護房地產市場的穩定健康發展。

另外，摩根大通（小摩）報告指出，中共中央經濟工作會議（中經會）沒有驚喜，而且投資者對中經會預期亦偏低，即使會議再次省略了「房住不炒」，但相信這個政策方向在中長期都不會改變。

小摩認為，中經會對房市的言論與昔日相若，而且「房住不炒」字句雖在市場回落時省略，但相信當市場反彈時，又會再次出現，所以在疲弱市場情況及房價下滑之際，省略「房住不炒」對刺激需求作用不大。

對於中經會指會「一視同仁滿足所有制房地產企業的合理融資需求」，小摩表示，這並非新字句，而且不相信財務危機的房地產開發商會獲得銀行的足夠支持，惟「保交樓」項目貸款則屬例外。

房地產 融資 貸款

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