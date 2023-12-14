化解房地產、地方債風險 中經會釋調控3信號

中共中央經濟工作會議釋放明年樓市調控三大信號。圖為江西南昌某建案的售樓處，工作人員介紹待售建案情況。 （中新社）

中共 中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。此次會議強調，要統籌化解房地產 、地方債務、中小金融機構等風險，加快推進保障性住房建設等三大工程，以及加快構建房地產發展新模式等。分析認為，這釋放出明年中國房市調控的三大信號。

中新社報導，其一，積極穩妥化解房地產風險仍是重點，要一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資 需求。

會議提出，要統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線。積極穩妥化解房地產風險，促進房地產市場平穩健康發展。

易居研究院研究總監嚴躍進分析，風險防範化解強調了統籌化解的概念，說明當前對於房地產風險的化解，要更加系統和全面，尤其是要綜合房地產、地方債務、中小金融機構等領域的風險，以統籌思維而非孤立的思維去理解這個問題。房地產風險問題複雜，相關工作需要有新思路。

在中指研究院市場研究總監陳文靜看來，化解房企風險仍需要推動企業恢復「自我造血」，市場銷售實質性修復是改善企業資金面的關鍵，而銷售市場好轉仍需要需求端政策繼續托底發力。預計2024年一線城市將繼續優化限購政策，取消限購措施的核心二線城市會增加，更多城市或通過發放購房補貼等方式促進購房需求釋放。

其二，圍繞供給側做文章，直指供需錯配等長期問題。

會議提出，加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等三大工程。完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。

「三大工程既是新模式的抓手，也是房地產穩中求進的著力點。」廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，這三大工程著眼於房地產長期健康運行與穩定增長，力圖解決結構性問題、供需錯配、需求斷層等長期問題。本質上都是在供給側做文章，以匹配需求，並與擴大房地產內需結合。

其中的城中村改造，解決的是新市民、年輕人、外來人口的住房需求，主要是低成本的、職住平衡的配租型住房需求；保障性住房解決的是戶籍無房戶、人才群體、工薪階層的配售型保障需求，解決商品房需求斷層的問題；平急兩用公共基礎設施解決的是新時期對於居住生活安全的配套設施訴求。

其三，依循先立後破，探索新模式。

此次會議明確，完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。嚴躍進認為，這充分說明建立房地產發展新模式制度的重要性和迫切性。房地產新發展模式要建立，就必須先立而非先破。此次提及完善相關基礎性制度，也說明未來要在先立後破方面，逐漸探索出一些基礎性的制度。