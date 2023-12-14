救經濟、穩增長 經濟大省被令挑大梁 做更大貢獻

中共中央財辦副主任韓文秀表示，明年經濟工作不能脫離實際、急於求成。圖為重慶市黔江區絲綢紡織企業廠房作業情景。（新華社）

中共 中央經濟工作會議結束後，中共中央財辦副主任韓文秀周三在解讀明年經濟工作時指出，要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎推出收縮性、抑制性舉措。他說，要安排適度規模的赤字、地方政府專項債券，貨幣政策要靈活適度、精準有效，要保持流動性合理充裕。韓文秀並點名經濟大省要挑起大梁、做出更大貢獻。

中共中央經濟工作會議11、12日在北京舉行。華爾街 日報指出，中國經濟一直受到曠日持久的房地產 危機和消費疲軟困擾。最近幾周的數據表明，隨著出口陷入困境、服務業活動放緩且通縮加劇，中國經濟增長再次放緩。但中國領導人在中央經濟工作會議上，幾乎沒有提出有關如何重振消費者和企業家信心、恢復經濟活力的具體措施。

上觀新聞報導，韓文秀昨日在北京一場論壇上稱，2023年中國經濟社會發展主要預期目標有望圓滿實現。他強調，中國經濟發展仍面臨諸多有利條件和重要機遇，總的來看，機遇大於挑戰。中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐高質量發展的要素條件不斷積聚增多。