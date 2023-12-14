中越聯合聲明 探討加強礦產合作 保障供應鏈安全
中共總書記、中國國家主席習近平13日結束訪問越南行程，期間與越共總書記阮富仲簽署36項合作文件，並發表「聯合聲明」強調，雙方同意加強兩黨兩國高層密切接觸、兩軍高層交往、推動中越跨境標準軌鐵路聯通、積極探討加強關鍵礦產領域雙多邊合作的可能性，保障能源產供鏈安全，以及管控和積極解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。
本報系聯合報報導，繼前日與阮富仲會談宣布構建「具有戰略意義的命運共同體」後，習近平昨日再分別與越南國家主席武文賞、總理范明政、國會主席王廷惠會面。與越南「四駕馬車」全面接觸中，習近平不斷強調政治安全與亞太穩定，呼籲「雙方要警惕和反對任何把亞太搞亂的企圖」，「要把維護國家政治安全放在首位，確保社會主義紅旗顏色不變，全力防範、化解、遏制各類政治安全風險」。
習近平此訪，中越雙方共簽署36份合作文件，涵蓋黨政等多項領域，包含設立海上漁業活動突發事件聯繫熱線、北部灣聯合巡邏、海上搜救等。
新華社報導，中越兩國隨後發表「關於進一步深化和提昇全面戰略合作夥伴關係、構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明」，聚焦以下六大方向：
一、政治互信更高。雙方同意，進一步加強兩黨兩國高層密切接觸。越方重申堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分。
二、安全合作更實。雙方同意，進一步加強兩軍高層交往。繼續開展好北部灣聯合巡邏和軍艦互訪活動，深化兩國海軍和海警合作交流機制。加強中國執法安全部門同越南公安部在安全、情報領域，特別是就維護政權安全和制度安全深化合作，加強在反恐、打擊電信網絡詐騙、網絡安全、出入境管理、移民、非法出入境、追逃等傳統和非傳統安全領域合作。
三、務實合作更深。落實共建「一帶一路」和「兩廊一圈」，推動中越跨境標準軌鐵路聯通。加快推進邊境地區基礎設施建設對接。雙方同意，辦好經貿合作區，重點加強農業、基礎設施、能源、數字經濟、綠色發展等領域的投資合作。積極探討加強關鍵礦產領域雙多邊合作的可能性，保障能源產供鏈安全。
四、民意基礎更牢。雙方將強化兩黨宣傳部門、兩國央媒（主流媒體）等對口交流機制。
五、多邊協調配合更緊。雙方同意堅持弘揚多邊主義，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。
六、分歧管控解決更好。強調要更好管控和積極解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動，共同維護海上穩定。
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