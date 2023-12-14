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中越聯合聲明 探討加強礦產合作 保障供應鏈安全

中國新聞組／北京14日電
中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛13日下午在河內同越共中央總書記阮富仲夫婦共同會見中越兩國青年和友好人士代表。圖為習近平發表重要講話。(新華社)
中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛13日下午在河內同越共中央總書記阮富仲夫婦共同會見中越兩國青年和友好人士代表。圖為習近平發表重要講話。(新華社)

中共總書記、中國國家主席習近平13日結束訪問越南行程，期間與越共總書記阮富仲簽署36項合作文件，並發表「聯合聲明」強調，雙方同意加強兩黨兩國高層密切接觸、兩軍高層交往、推動中越跨境標準軌鐵路聯通、積極探討加強關鍵礦產領域雙多邊合作的可能性，保障能源產供鏈安全，以及管控和積極解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。

本報系聯合報報導，繼前日與阮富仲會談宣布構建「具有戰略意義的命運共同體」後，習近平昨日再分別與越南國家主席武文賞、總理范明政、國會主席王廷惠會面。與越南「四駕馬車」全面接觸中，習近平不斷強調政治安全與亞太穩定，呼籲「雙方要警惕和反對任何把亞太搞亂的企圖」，「要把維護國家政治安全放在首位，確保社會主義紅旗顏色不變，全力防範、化解、遏制各類政治安全風險」。

習近平此訪，中越雙方共簽署36份合作文件，涵蓋黨政等多項領域，包含設立海上漁業活動突發事件聯繫熱線、北部灣聯合巡邏、海上搜救等。

新華社報導，中越兩國隨後發表「關於進一步深化和提昇全面戰略合作夥伴關係、構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明」，聚焦以下六大方向：

一、政治互信更高。雙方同意，進一步加強兩黨兩國高層密切接觸。越方重申堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分。

二、安全合作更實。雙方同意，進一步加強兩軍高層交往。繼續開展好北部灣聯合巡邏和軍艦互訪活動，深化兩國海軍和海警合作交流機制。加強中國執法安全部門同越南公安部在安全、情報領域，特別是就維護政權安全和制度安全深化合作，加強在反恐、打擊電信網絡詐騙、網絡安全、出入境管理、移民、非法出入境、追逃等傳統和非傳統安全領域合作。

三、務實合作更深。落實共建「一帶一路」和「兩廊一圈」，推動中越跨境標準軌鐵路聯通。加快推進邊境地區基礎設施建設對接。雙方同意，辦好經貿合作區，重點加強農業、基礎設施、能源、數字經濟、綠色發展等領域的投資合作。積極探討加強關鍵礦產領域雙多邊合作的可能性，保障能源產供鏈安全。

四、民意基礎更牢。雙方將強化兩黨宣傳部門、兩國央媒（主流媒體）等對口交流機制。

五、多邊協調配合更緊。雙方同意堅持弘揚多邊主義，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

六、分歧管控解決更好。強調要更好管控和積極解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動，共同維護海上穩定。

中共中央總書記、國家主席習近平夫人彭麗媛12日下午在河內應邀同越共中央總書記阮富...
中共中央總書記、國家主席習近平夫人彭麗媛12日下午在河內應邀同越共中央總書記阮富仲夫人吳氏敏共同參觀越南婦女博物館並茶敘。(新華社)

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