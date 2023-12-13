中央經濟工作會議閉幕 地方債、通縮風險 明年兩大挑戰

上海2023世界人工智能大會，參觀者與柔美人形智能服務機器人互動。(新華社)

中國中央經濟工作會議12日在北京閉幕，會議旨在為明年的經濟工作制定政策和規劃措施，北京當局如何應對席捲中國各地的債務危機和通縮風險兩大挑戰，特別引起外界的關注。不過，近日多名財經大V陸續遭禁言關注，媒體指出，經濟評論在中國成新敏感話題。

中國官媒新華社在報導中談及中國作為世界第二大經濟體目前所面臨的系列問題與挑戰，並宣稱在經過為期三年的新冠疫情防控後，今年是「經濟恢復發展的一年」。據美國之音報導，新華社的報導未談及具體的政策變化，但列舉一系列政策目標，這些政策目標與封控措施重創經濟後，北京當局一直採取的的措施相一致。

美聯社指出，中國官媒對中共中央政治局會議和中央經濟工作會議的報導都強調經濟工作要求穩，「明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業 的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎，」在短短一句話連續出現六個「穩」，可見北京當局對政策跌宕起伏的危害性心知肚明。

中國經濟疲軟另一重要信號則是「通縮」；中國今年批發價格或生產者價格同比低於去年，消費者物價指數（CPI）自4月以來徘徊在0%左右或以下，曾是經濟四大支柱之一的房地產 業萎靡不振。新華社報導也指出，「要統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，堅決守住不發生系統性風險的底線」。

在官媒定調明年的兩大挑戰時，南華早報報導，上周知名金融財經領域大V劉紀鵬疑似被禁言，可能與他前不久公開評論股市的發言有關；除了劉紀鵬外，也有網民在微博上稱，多名財經大V的社交平台已被禁止發言和關注。

根據網民列出的名單，包括在今日頭條上有100萬名粉絲的知名財經評論家「水皮more」、知名財經作家吳曉波、深圳東方港灣投資 管理股份有限公司董事長但斌，及職業投資人洪榕的今日頭條帳號，同樣因違反規則被禁言。凸顯在中國當下的輿論環境，過去自由度相對寬鬆的經濟評論，也成了敏感話題。