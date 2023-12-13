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中越半世紀恩怨情仇 習近平今喊「同志加兄弟」修補關係

中國新聞組／北京13日電
越共跟中共關係解凍，始於1991年雙方總書記江澤民、杜梅的會面。圖為杜梅（前右）1995年11月訪問中國。(取材自越南中央政府官網)
越共跟中共關係解凍，始於1991年雙方總書記江澤民、杜梅的會面。圖為杜梅（前右）1995年11月訪問中國。(取材自越南中央政府官網)

中共總書記習近平12日抵越南訪問，強調中越關係進入新階段；其實中越關係歷經跌宕起伏，曾打過戰爭，最後才在1991年蘇聯解體之際實現關係正常。如今雖宣稱關係緊密，但近年美國對越南的經略也在強化，河內也並非一邊倒向北京，BBC分析指出，習近平此行在修補中越半世紀「愛恨交織」的關係。

中共跟越共分別1921年、1930年成立，近百年來雙方關係歷經過許多波折，甚至兵戎相見，包括1979年導致雙方數以千計士兵喪生的全面邊境戰爭，（中共稱為「邊境自衛還擊作戰」，民間稱「懲越戰爭」），及中國對越南的長期殖民歷史，這在越南被稱為「千年北屬」，還有越南對中國在湄公河上修建大壩所造成影響的不滿。

在越南，許多人正在網上討論這些摩擦點；「我們只想和平，所以習主席請不要來」 、「如果習近平取消九段線，兩國就可以立即成為兄弟。」

據報導，越南在擊敗法國和美國後獨立，自豪的民族主義情緒與對北方巨鄰中國的歷史恐懼相融合，使越南民眾的反華情緒，在東南亞地區最強烈。

近年來，越南的反華抗議時有發生；2014年，中國在越南視作自己的領海內部署石油鑽井平台引發騷亂，導致多人死亡、數十家外資工廠被毀；近來兩國政府都避免類似的挑釁行為，但兩國關係從未風平浪靜。

此外，越南人對「九段線」問題情緒高漲，以至於今年當局禁止電影「芭比」（Barbie）的上映，因為電影中疑似出現標有中國爭議領土的地圖。越南也一直不願接受習近平「一帶一路」倡議的中國投資，原因是可能會激起越南人對中國經濟足跡的不滿。

報導指出，習近平此次會見越共中央總書記阮富仲，越南宣布加入習近平的「人類命運共同體」，中國還將提供其先進的鐵路技術，幫助越南升級交通基礎設施，看似雙方真的鞏固「同志加兄弟」的格局。雙方1991年關係正常化後，時至這次習近平訪問越南，則又從全面戰略夥伴關係升級為「命運共同體」，與寮國、柬埔寨等國相同。

越南 習近平 中共

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