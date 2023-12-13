北京官宣與越南升級「命運共同體」 但河內官媒翻譯卻暗藏玄機

越共中央總書記阮富仲為到訪的中國國家主席習近平舉行隆重歡迎儀式。(新華社)

習近平 昨以中共總書記、中國國家主席雙重身分，赴越南 進行國事訪問。他在與越共總書記阮富仲會談時，宣布中越兩黨、兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，建構「中越命運共同體」。這被認為超越了日前才達成全面戰略夥伴關係的美越關係，北京積極拉攏越南、與美升高外交角力意味濃厚。

不過，中央社報導，越南官方對於「中越命運共同體」一詞，在翻譯上，卻暗藏各自表述玄機。根據官媒越通社（VNA）發布的越文通稿，每當提到「命運共同體」這五個字時，越文一律翻為「未來共享共同體」（Cong dong chia se tuong lai）。「命運共同體」理念由習近平提出，外界認為這是中國用來結盟他國以與美國競爭工具。

目前寮國、柬埔寨、緬甸、泰國都已加入「命運共同體」。有越南學者表示，中國多年來不只一次希望說服越南接受「命運共同體」，但是越南看到前述國家接受的方式都是以英文的shared future表述，而非使用common destiny這個措辭。最終越中雙方都做出一點讓步，就在翻譯上呈現差異、各說各話。

根據外電報導，阮富仲在會談時表示，習近平這次到訪將成為推動越中兩國、兩黨關係邁向新台階的歷史新里程碑，這符合兩國人民的願望和共同利益。阮的公開談話中，似未著墨「中越命運共同體」等兩國關係定位。

習近平訪問越南前，美國總統拜登 9月首度訪問越南，並宣布把美越關係升級，成為與當時中越關係同級的「全面戰略夥伴關係」。

此後便傳出北京有意提升中越關係，試圖超越美越關係，但外傳起初並不順利。路透此前披露，中越雙方為習近平訪越展開長達數個月的規畫，並曾考慮在拜登訪越前實現，而習的訪問之所被推遲，其中一個原因是雙方對於「命運共同體」一詞展開長時間磋商。據報越南對這一詞彙有所抗拒。

美國之音也指出，越南對習近平的倡議反應冷淡，似乎想與中國保持距離。報導引述胡志明市法律大學講師黃越說，命運共同體仍然是個模糊概念，而且越南已明確表示不選邊站。很多越南人在社群媒體上也表達了類似看法，由於歷史原因和目前的領土海洋爭端，不希望越南與中國結盟。

而拜登和習近平在極短時間內接連訪問河內，外電解讀，越南一方面在南海問題上需要美國的安全協助，但為了保持經濟發展，河內也同時尋求在平衡關係的基礎上與中國的經貿機會。

央視報導，習近平昨午抵達河內，隨後與阮富仲會談。習形容雙方關係如「同志加兄弟」，中方堅定支持越南持續推動社會主義建設事業，始終從戰略高度和長遠角度看待中越關係，把越南視為周邊外交優先方向。

就中越關係，習近平表示，他願和阮富仲一道宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手建構具有戰略意義的「中越命運共同體」。並稱中越關係將進入「政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好」新階段。