習近平和越共總書記會談 宣布建「中越命運共同體」

中共總書記習近平12日抵達河內，對越南進行國是訪問。 （取自中國國務院旗下中國政府網微博帳號）

習近平 12日以中國國家主席、中共 總書記身分對越南 進行國是訪問。在美國總統拜登9月訪問越南，將美越關係提升至「全面戰略夥伴」，與中越關係齊平後，習近平在今天下午和越共總書記阮富仲的會談時說，願和阮富仲一道宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的「中越命運共同體」。

據央視新聞、新華社，習近平和夫人彭麗媛，於12日中午乘專機抵達河內，在河內內排國際機場有400多名中越各界代表迎接，越南方面，有總理范明政等官員迎接，中方則有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅，中共中央書記處書記、公安部長王小洪等陪同。同時，中國駐越南大使熊波也到機場。

在出席歡迎儀式後，習近平12日下午和阮富仲舉行會談。習近平說阮富仲是他的「老朋友、好朋友」，表示阮去年訪華期間，兩人相約在河內見面，「今天我如約而至，完成同你的第三輪互訪」，並指時隔6年再到河內，切身感受到越南黨、政府和人民的深厚情誼。

習近平說，中方堅定支持越南持續推動社會主義建設事業，始終從戰略高度和長遠角度看待中越關係，把越南視為周邊外交的優先方向。

習近平表示，「著眼於為國家謀發展、為人民謀幸福、為人類謀進步，我願同總書記同志（指阮富仲）一道宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的『中越命運共同體』」。