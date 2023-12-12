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雷蒙多急轉彎 美： 輝達「可以、將會且應該」向中國銷售AI晶片

中國新聞組／北京12日電
美國商務部長雷蒙多。（路透）
美國商務部長雷蒙多。（路透）

中美科技戰未曾稍歇，美國對中國技術出口要求愈來愈嚴格，中國企業正加緊並開發爭取市場，恐威脅到美國晶片大廠輝達（Nvidia Corp）在中國晶片市場的霸主地位；據了解，美國政府正與輝達商討，允許輝達向中國銷售AI晶片，但強調輝達不能把最先進的半導體賣給中企。

才剛點名輝達「勿因短期利益犧牲國安」的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）態度轉變，她表示美方正仔細研究輝達在為中國開發的三款新AI加速器晶片的細節。雷蒙多11日接受路透訪問時表示，輝達公司「可以、將會且應該銷售AI晶片給中國，因為大多數AI晶片將用於商業應用」。她還說：「我們不能允許他們供貨最精密、處理能力最強的AI晶片，這會讓中國能訓練他們的前沿模型。」

雷蒙多指出，一星期前她跟輝達公司執行長黃仁勳談過，黃仁勳態度非常明確，「我們不想違反規則，告訴我們規則，我們會跟你們合作」。雷蒙多提到，「他們想做正確的事，顯然他們想銷售盡可能多的晶片」。

黃仁勳上周曾說，輝達正跟美國政府密切合作，以確保供貨給中國市場的新晶片符合美方出口限制。

雷蒙多周一接受彭博訪問時，被問及會如何應對中國最近在晶片製造領域取得的突破時表示，美方將儘可能採取「強有力」行動來維護國家安全。雷蒙多表示，事態發展「令人深感擔憂」，但她不願證實正式調查正在進行。

雷蒙多近日聲稱晶片出口管制不是只針對中國單一公司，而是針對中國「整個國家」，此舉引發美國晶片產業擔憂。分析師表示，美國對晶片出口的新限制可能會為中國競爭對手創造機會，比如輝達目前在中國70億美元的人工智能晶片市場，占90%以上的份額，但輝達在11月份的收益報告中警告：在美國新規定出台後，預計第四季度在華銷售額將大幅下降。

路透指出，包括騰訊在內的中國晶片設計公司，正積極推銷自家的AI晶片是輝達替代品，希望讓客戶琵琶別抱；北京政府扶植的海光信息技術公司和新創公司天數智芯等新創公司，也想挑戰科技巨人輝達。

華為技術公司的昇騰（Ascend）910B晶片在算力方面被認為能媲美輝達的A100；據內部人士透露，華為最近收到一份價值近5800萬歐元的訂單，向百度交付1600 片專用的AI 晶片。

報導指出，騰訊積極推動使用AI推論晶片紫霄的服務，聲稱紫霄v1版本是輝達A10的平價替代版，還積極宣傳即將推出的v2Pro版優化AI訓練，足以取代輝達目前被禁止出口到中國的L40S。海光信息目前行銷的神算2號（Shensuan No. 2），一開始就設計成和輝達的晶片運算平台CUDA相容，至於雲天勵飛上月宣布的DeepEdge 10晶片，號稱能和輝達H20匹敵。

晶片巨擘輝達(NVIDIA) 。(取材自FB/@NVIDIA)
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晶片 輝達 AI

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