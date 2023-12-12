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與菲律賓南海衝突 北京警告美國不要介入 中國網友卻只在意天氣…

中國新聞組／北京12日電
在菲律賓海岸警衛隊提供的這張照片中，菲律賓海岸警衛隊的BRP Sindangan 號船（左）在南海拖著菲律賓海軍M/L Kalayaan號補給船，該船10日在接近仁愛礁時被中國海岸警衛隊的高壓水槍損壞。（美聯社）
在菲律賓海岸警衛隊提供的這張照片中，菲律賓海岸警衛隊的BRP Sindangan 號船（左）在南海拖著菲律賓海軍M/L Kalayaan號補給船，該船10日在接近仁愛礁時被中國海岸警衛隊的高壓水槍損壞。（美聯社）

中國與菲律賓連續兩天在南海爭議海域爆發衝突，菲國外交部11日召見中國大使黃溪連抗議，並稱考慮將黃溪連列為不受歡迎人物，中國外交部則向菲律賓提出嚴正交涉及強烈抗議，並稱將採取必要措施應對一切挑釁，並警告美國不要介入。不過有中國網友故意在相關新聞下討論起天氣，似乎隱晦地表達不在乎。

9日，有菲律賓政府船隻進入黃岩島鄰近海域，遭中國海警發射高壓水炮；10日，向「坐灘」軍艦運送物資的菲律賓船隻與中國海警船相撞，雙方互相指責。

美聯社報導，菲律賓參謀總長布勞納表示，他10日和菲國軍人一起搭乘Unnaiza Mae 1補給船前往仁愛礁，遭中方船隻水砲噴射和撞擊。布勞納說，「這根本是侵略，令人憤怒」。菲國總統馬可仕也批評中方船隻動作危險，公然違反國際法。

中國駐菲律賓大使也向菲方提出嚴正交涉，敦促菲方停止海上侵權挑釁行為。美國國務院發言人米勒發表聲明，呼籲中國「停止其危險和破壞穩定的行為」，並稱「美國會與盟友菲律賓站在一起」。中國外交部發言人毛寧說，此爭議是中菲兩國的問題，任何第三方無權介入。

此外，美國之音報導指出，在中國社媒不少網友支持中國用軍事手段打擊菲律賓的建議，不過，也有許多網友故意在談論無關的話題，「成都什麼時候下雪」、「南京這兩天老下雨煩人」等言論占據評論區，似乎在表達並不在乎這些領土爭端和地緣政治的話題。

部落客「李老師不是你老師」在X平台上： 「12月10日，央視通報中國海警船與菲律賓船隻在南海的衝突，表示責任全在菲方，然而神奇的是，整整5萬條評論所有人都在故意討論天氣。」前中國維權律師陳光誠在X上評論：「這些評論者若說出心裡話就會被刪除，用這樣的方法表達真實想法確實很聰明。」

國務院 賓大

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