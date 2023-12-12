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境外組織利用地理系統軟體竊密？中國國安部喊查

中國新聞組／北京12日電
中國國家安全部11日表示，為防止境外竊密，將進行地理資訊系統軟體的排查治理。（取材自國安部微信公眾號）
中國國家安全部11日表示，為防止境外竊密，將進行地理資訊系統軟體的排查治理。（取材自國安部微信公眾號）

中國國家安全部11日稱，發現部分重要行業使用境外地理資訊系統收集並外傳地理資訊數據的情況，部分敏感數據甚至涉及國家秘密，對國家安全構成嚴重威脅，目前已著手專項排查。

根據香港01、中新網報導，國家安全部微信公眾號發布文章稱，一些別有用心的組織和人員利用地理資訊系統軟體，企圖竊取涉密敏感地理資訊數據，對國家安全帶來威脅和隱患。

文章指出，地理資訊系統軟體具備地理資訊數據採集、儲存、分析、管理、共享等功能，這類軟體功能強大，能夠將採集的各類地理資訊並根據需求進行分析和展示。然而，「個別境外組織、機構和人員卻盯上了這塊大蛋糕，企圖利用地理資訊系統軟體進行情報機密竊取行動」。

具體手段包含「在軟體使用過程中自動連接境外伺服器，無限制收集用戶數據」、「蓄意在軟體中預置後門，為網路攻擊和數據竊取打開方便之門」等。此外，少部分使用者的資安意識薄弱，將涉密單位的準確地理位置座標標注在地圖上，產生嚴重洩密風險隱患，可能會造成無法挽回的損失。

文章表示，地理資訊數據屬於高價值情報，是境外間諜情報機關情報竊密的重點，藉由竊取中國詳細地理資訊數據，可還原出中國交通、能源、軍事等重要領域特定區域的3D地形圖，為偵察監視、軍事行動提供關鍵支持，將嚴重威脅中國軍事安全。

中國國家安全部稱，針對這樣的情況，國家安全機關已會同有關部門展開地理資訊數據安全風險專項排查治理，指導、協助涉事單位展開清查整改，及時消除重大資料竊密、洩密等安全隱患。

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