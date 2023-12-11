古典美蛇蠍女…緬北電詐頭目女兒 專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

中國公安機關再次通緝 緬北果敢電信網路詐騙犯罪集團，包括兩名女性董事長。其中，43歲的果敢鑫百利集團董事長白應蘭，被受害者形容是「貌美但心如蛇蠍」，她是當地知名的「愛心女神」，從事慈善活動，私下卻從事詐騙。另一名被通緝的35歲亨利集團董事長魏榕則傳是白應蘭的閨密。

極目新聞報導，通緝名單中的兩名女董事長白應蘭是白氏家族白所成的次女。白家被公認為果敢「四大家族」之首。據公開報導，白所成本人並不直接參與灰黑產業，但其膝下二男四女都透過電詐或其他相關灰黑產業獲利。四個女兒分別是白應香、白應蘭、白應萍、白應改，白應蘭是百勝集團董事。

據極晝工作室報導，白所成家族在果敢除了以各種赤裸的方式展示財富，也和其他詐騙家族一起熱衷於做慈善。白所成的公益重心主要集中在教育。每個月，他創辦的果敢教育基金會都會向果敢文教處捐贈。據果敢大眾網8月30日報導，自2019年8月已累計捐助2757萬元（人民幣，下同）。

白家也不止一個基金會。白所成大女兒白應香建立了果敢慈善基金會。白應蘭也總是出現在各種慈善場合，被當地MMK電視台稱為「公益女神」，也有果敢「愛心女神」號稱。

以兩年前的一樁襲擊事件為例，果敢媒體MMK在線報導，2021年2月5日下午，白應能車隊從撣邦首府臘戌返回果敢路上遭遇伏擊造成12人死亡。事後，三位遇難警察每人得到50萬撫恤金，9位平民遇難者每人獲5萬撫恤金，19位傷員每人得2到3萬。公開報導顯示，這些錢幾乎都由白所成的長子白應能等5人捐助而來。

其中，白應能捐了106萬，白應蘭、魏榕聯合捐贈了86萬。捐助遇難者的文章中還提到，「不久前，白應蘭將自己收到的生日紅包共計359400元人民幣捐贈給了孤兒院。」

白應蘭創建了鑫百利公司，表面上做酒店、旅遊，暗地裡卻從事賭博、色情、電詐等灰色產業。據自媒體報導，白應蘭是白家電詐集團實際掌控人，長相具古典美，被稱「緬北名媛」，她經常出席各種慈善和公益活動，打造慈善家的人設，當地人都覺得她是大善人；但據傳她成立的鑫百利公司和百勝集團私下就在中國國內進行賭博、詐騙等活動。

網傳白應蘭會藉著幫人謀職名義，把貧困的中國人騙去緬北做詐騙。但以上傳言都尚未獲公安機關證實。