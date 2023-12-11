肅清緬北 中國公安再懸賞通緝3大電詐家族首腦 最高獎50萬元

白所成是果敢最大勢力之一，今年5月他慶祝74歲生日時，場面之盛大猶如過年。(取材自果敢大眾網)

繼今年11月緬北果敢明家電信網路詐騙重要頭目落網後，中國警方10日再公開懸賞通緝 果敢「四大家族」中白所成、魏懷仁、劉正祥等十名電騙犯罪集團重要頭目。警方敦促十人投案自首，爭取寬大處理，並表示，對提供有效線索和協助抓捕的有功人員，將給予10萬至50萬元（人民幣，下同）獎勵。

香港文匯報報導，中國警方11月12日公開懸賞通緝以明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍四人為首的家族犯罪集團重要頭目。在緬甸 各方配合下，11月15日夜緬方組織對明學昌抓捕期間，其畏罪自殺身亡。次日，明國平、明菊蘭、明珍珍三人被成功抓獲並移交中方。

警方通告指，中國警方當前正徹查明氏家族犯罪事實，將依法予以嚴懲。與此同時，遼寧、福建、重慶等地公安機關在偵查中發現，以白所成、魏懷仁、劉正祥為首的三個家族犯罪集團和以徐老發為首的犯罪集團，長期實施針對中國公民的電騙活動，詐騙數額巨大。在警方嚴打高壓態勢下，仍不收斂、不收手，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪 ，犯罪事實清楚，證據確鑿充分。

通告稱，遼寧省大連市公安局決定對白所成、白應蒼（又名李雲晨）、白應蘭（又名李夢娜）進行公開懸賞通緝；福建省泉州市公安局決定對魏懷仁、魏榕（又名陳榕）、魏青松（又名楊松）進行公開懸賞通緝；福建省龍岩市公安局決定對劉正祥、劉積光（又名李華光）、劉正茂進行公開懸賞通緝；重慶市公安局決定對徐老發（又名徐發啟）進行公開懸賞通緝。

據了解，白所成曾任果敢自治區主席，此外，臭名昭著的「亨利集團」董事長魏榕也在其中，她素來以企業家形象示人，在中國廣為人知。

通告強調，警方敦促上述10名犯罪嫌疑人認清形勢，懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理。同時，亦希望社會各界和廣大民眾積極舉報，協助抓捕犯罪嫌疑人。

這是自11月對緬北「明氏家族」犯罪集團公開通緝後，中國警方再次公開通緝四個犯罪集團，其中有三個為「四大家族」犯罪集團。在緬北果敢地區，白所成為首的白家、魏超仁為首的魏家、果敢老街首富劉阿寶（劉正祥）和果敢自治區副主席劉國璽為代表的兩個劉氏家族，被稱為果敢「四大家族」。另外，以明學昌為代表的明家，作為後起之秀被稱為「第五家族」。他們均擁有個人武裝，經營毒品、賭場、礦山、房地產、電信詐騙等業務。

報導指出，目前，還有「低調」的劉國璽家族尚未被通緝。劉國璽任果敢自治區副主席。