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彈射小紅車+殲35同現身 福建艦新裝備成飛航旅客熱門拍攝

記者林宸誼／綜合報導
長興島船塢內的福建艦近日拍到有2部小紅車正同時測試電磁彈射，而在甲板後端有一架形似殲35的飛機也已經上艦預備參與測試。（視頻截圖）
長興島船塢內的福建艦近日拍到有2部小紅車正同時測試電磁彈射，而在甲板後端有一架形似殲35的飛機也已經上艦預備參與測試。（視頻截圖）

下水已經超過一年半的福建艦近期動作頻頻，成為往來上海長興島飛航旅客熱門的觀察點。有旅客拍下福建艦照片，除了有測試電磁彈射的小紅車仍持續進行之外，甲板上又多了一架體形較小的飛機，分析人士認為是殲35戰機。

而短期之內，應該還會看到其他重要角色，或包括空警600預警機和直20通用直升，此外應該還有殲15艦載戰機與幾款無人機。

騰訊網報導，在毫無預兆進行了小紅車電磁彈射測試後，福建艦的各種測試新照片不斷在社交媒體上流傳，近期增加了一架受到注意的飛機，初期照片解析度不高，整體呈現3角形，後來更清晰照片傳出，「確定是殲35隱形戰機」。

此外，2號和3號彈射器上也出現了測試用的小紅車，隨著測試進度加快，可能是3個彈射器同時安排小紅車測試彈射。

報導指出，美國航艦的彈射器分為空載測試、靜載荷測試，以及實機測試3個階段，特別是進行了靜載荷測試後1年左右，才可以進行實機彈射測試。不過以過去各種戰艦下水測試服役的過程來看，解放軍自有一套，並不會全盤照抄，當各種測試展開，會讓外界耳目一新。

這次首款上艦戰機不是殲15，而是選擇殲35隱形戰鬥機，報導分析指出，或與原先設計為滑躍型的殲15T需要改進升級，並進行地面測試有關。

而殲35原型來自於FC31鶻鷹，雖然10多年前已經首飛，但長期處於研製改進階段，並未裝備入役，又是首架艦載隱形戰機，必須更加重視與謹慎測試。

報導表示，目前需要上艦測的機型還包括空警600預警機和直20通用直升機，其中直20已大量裝備空軍與陸軍航空兵，還有武警部隊，由陸地起降改為航艦起降，難度相對較低。

倒是空警600預警機作為航艦戰鬥力的最強保障，又是一款固定翼重型特種飛機，雖然已經在陸上進行了大量測試，但上艦進行必要模擬調度等也非常重要。因此很可能是繼殲35之後第2款上艦測試的艦載機。

至於無人機部份，在艦上起降相對更為容易，可能安排在殲15T與直20之後，海試任務仍相當繁重。

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