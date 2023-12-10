人糞污水澆灌…中國大蒜威脅美國家安全 聯邦參議員疾呼調查

圖為雲南大理一處黑蒜生產線。（中新社）

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）指控，中國大蒜以人類糞便施肥和污水栽植非常不衛生，恐構成重大國安風險，他已致函美國商務部 ，呼籲展開調查。具北京官方背景的微信 公眾號「牛彈琴」回應，稱此是戴著有色眼鏡的指控，「什麼事都扯上意識形態」。

本報系聯合報引述BBC報導，史考特致信給商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo），聲稱中國大蒜不安全，生產方式不衛生。中國是世界上最大的新鮮和冷藏大蒜出口國，美國是主要的大蒜消費國。美國之前裁定中國以低於成本價向美國傾銷大蒜。

史考特提及，中國大蒜行業已拖欠美國超過5億美元的反傾銷費，但最讓他擔心的是中國大蒜的種植條件不衛生。

史考特指出，從烹飪部落格、家庭雜誌到YouTube影片和紀錄片，都有對於中國大蒜如何在惡劣條件下生產過程的詳細記錄，包括「用人類糞便和各種污水給大蒜施肥，在污水中種植大蒜，漂白大蒜使其看起來更白、更乾淨」，以及在進入美國市場前切掉大蒜根部，目的是讓大蒜「看起來更吸引人」，藉此遵守美國有關預防土壤性疾病和污染物的法律。

史考特呼籲商務部調查不同類型的中國進口大蒜，包括「所有級別的大蒜，整個大蒜或分瓣的大蒜，無論是否去皮、冷藏、新鮮、冷凍、臨時保存或包裝在水或其它介質中。」

他表示，「食品乾淨和安全是事關生存的緊急情況，這對我們的國家安全、公共衛生和經濟繁榮構成嚴重威脅。」

中央社報導，史考特表示，如果食物不安全，就不能指望美軍保家衛國，醫師、警察、護士、教師、消防員、軍人、父母和每個美國人都期盼，政府能夠保護美國消費市場，免受有害產品和無良農作者的傷害。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」9日發文稱，中國大蒜怎麼就不衛生了？什麼事都扯上意識形態，並說史考特於個人官網發布的新聞稿，果然是一封戴著有色眼鏡的信函。

牛彈琴也引述BBC指出，加拿大魁北克麥吉爾大學2017年曾發表的文章指出，人和動物的糞便都是有效肥料，拿這些糞便施肥農作物，乍聽之下不是那麼討人喜，卻比想像的更安全。

然而，自由亞洲電台曾報導，2010年曾因徵地糾紛被捉到山東某看守所拘留的張軍說，入獄才知道，產自山東的知名金鄉大蒜，居然是由囚犯生產，一天得剝40斤。他並表示，監獄生產的剝皮大蒜，用的是廁所水，大便和小便池就是剝蒜、沖蒜的地方。