與7南太平洋島國警務對話 公安部長：助力提升島國專業執法

12月8日，第二次中國－太平洋島國執法能力與警務合作部級對話在北京舉行。(新華社)

中國去年與南太平洋部分島國首度舉行部長級警務合作對話後，今年再度舉行第二次對話。相較去年，參加的南太島國總數增為7國，中國公安部長王小洪強調，將本著「專業、高效、友好」和「公開、透明、善意」原則，助力提升島國專業執法、打擊犯罪、指揮行動能力。

根據中國公安部官網消息，參加8日在北京舉行之警務對話的南太島國有薩摩亞、索羅門群島、東加、吉里巴斯、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、庫克 群島代表團。相較去年的首次對話，增加薩 摩亞、庫克群島，減少了斐濟，總參加者由6國增為7國；對話名稱也從「中國—部分南太島國執法能力與警務合作部級對話」更改為「中國—太平洋島國執法能力與警務合作部級對話」。

近年與中國警務合作進展最多的島國是索羅門。截至去年底，中國警務顧問組已培訓500人，涵蓋索國皇家警察部隊、霍尼亞拉國家預防犯罪部、霍尼亞拉市前線警務人員和警察通訊中心等諸多警務部門人員；今年8月，首批警務顧問組也已抵達萬那杜開始工作；而這次與中國共同主持對話的薩摩亞，則已在去年底開工興建中國援助的警察學院。

南太島國與中國的警務合作，引起美國與澳洲 方面諸多疑慮，認為北京將手伸進澳洲後院，澳洲隨即對索羅門增派警力、與巴紐簽署安全協議、捐助警務設備給南太島國等。去年有參加警務對話的斐濟，在改選新政府後，今年6月則已先傳出正考慮廢除中斐雙方2011年締結的警務合作協議，但斐濟總理藍布卡11月在舊金山與中國領導人習近平會見後，又表示可能與北京就港口和造船廠現代化工程進行合作。

中國政府太平洋島國事務特使錢波11月甫赴庫克群島出席太平洋島國論壇，公開宣布了「支持島國發展新舉措」，且強調北京將根據島國的需求來建立「中國與太平洋島國合作平台」。