我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

與7南太平洋島國警務對話 公安部長：助力提升島國專業執法

記者廖士鋒／綜合報導
12月8日，第二次中國－太平洋島國執法能力與警務合作部級對話在北京舉行。(新華社)
12月8日，第二次中國－太平洋島國執法能力與警務合作部級對話在北京舉行。(新華社)

中國去年與南太平洋部分島國首度舉行部長級警務合作對話後，今年再度舉行第二次對話。相較去年，參加的南太島國總數增為7國，中國公安部長王小洪強調，將本著「專業、高效、友好」和「公開、透明、善意」原則，助力提升島國專業執法、打擊犯罪、指揮行動能力。

根據中國公安部官網消息，參加8日在北京舉行之警務對話的南太島國有薩摩亞、索羅門群島、東加、吉里巴斯、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、庫克群島代表團。相較去年的首次對話，增加薩摩亞、庫克群島，減少了斐濟，總參加者由6國增為7國；對話名稱也從「中國—部分南太島國執法能力與警務合作部級對話」更改為「中國—太平洋島國執法能力與警務合作部級對話」。

近年與中國警務合作進展最多的島國是索羅門。截至去年底，中國警務顧問組已培訓500人，涵蓋索國皇家警察部隊、霍尼亞拉國家預防犯罪部、霍尼亞拉市前線警務人員和警察通訊中心等諸多警務部門人員；今年8月，首批警務顧問組也已抵達萬那杜開始工作；而這次與中國共同主持對話的薩摩亞，則已在去年底開工興建中國援助的警察學院。

南太島國與中國的警務合作，引起美國與澳洲方面諸多疑慮，認為北京將手伸進澳洲後院，澳洲隨即對索羅門增派警力、與巴紐簽署安全協議、捐助警務設備給南太島國等。去年有參加警務對話的斐濟，在改選新政府後，今年6月則已先傳出正考慮廢除中斐雙方2011年締結的警務合作協議，但斐濟總理藍布卡11月在舊金山與中國領導人習近平會見後，又表示可能與北京就港口和造船廠現代化工程進行合作。

中國政府太平洋島國事務特使錢波11月甫赴庫克群島出席太平洋島國論壇，公開宣布了「支持島國發展新舉措」，且強調北京將根據島國的需求來建立「中國與太平洋島國合作平台」。

澳洲 庫克 加薩

上一則

港府派心意卡惹「投票證明」質疑 曾國衛：屬軟對抗

下一則

全球首架交付周年 東航收第3架C919

延伸閱讀

強化治安 金山將增步行、單車巡警

強化治安 金山將增步行、單車巡警
中剿緬北電詐 美媒：明家族槍殺上百中國人惹禍

中剿緬北電詐 美媒：明家族槍殺上百中國人惹禍
中國從緬北抓回3.1萬名詐騙犯 竟是靠緬甸叛軍協助

中國從緬北抓回3.1萬名詐騙犯 竟是靠緬甸叛軍協助
緬北詐騙產業太猖狂 至少10萬人 中方努力抓人恐危及中緬關係

緬北詐騙產業太猖狂 至少10萬人 中方努力抓人恐危及中緬關係

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00

超人氣

更多 >
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先