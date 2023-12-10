南海爭議…中水砲狂掃 菲嗆「不人道」 這是運送聖誕禮包的船

中國海警船向菲律賓船隻噴射高壓水炮。（視頻截圖）

中菲南海領土主權爭執升級。中國海警繼昨對菲律賓侵闖黃岩島鄰海的3艘漁業和公務船實施首次「管控措施」，今晨再對企圖向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送物資的菲4艘海警、公務船實施「管制」。菲方譴責中方使用非法且不人道的水砲及音波砲攻擊這些「運送聖誕食品禮包」的船隻。中國則反擊指早向菲方抗議「近百次」，要求菲國停止海上侵權挑釁行為。

今年8月以來，中菲在南海衝突不斷。菲律賓國家安全委員會昨下午在臉書 聲明指出，菲律賓漁業和水產資源局昨執行人道主義任務，替黃岩島附近30多艘菲律賓漁船提供石油 運補和「聖誕食品禮包」等雜貨，但官方船隻行駛到距離黃岩島1.4至1.9海里時，遭中國海警船使用高壓水砲阻攔至少有八次之多，導致菲方船隻的通訊與導航設備損壞。

菲方指控，中國還出動了海上民兵，疑對菲方船隻使用了音波砲，導致一些菲律賓船員「一度感到嚴重不適和喪失工作能力」，菲方批評中方阻止人道援助的行為非法且不人道。美國駐菲大使也發出譴責。

中國海警則在官方媒體帳號發布簡短消息指出，「12月9日，中國海警依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的3艘漁業及水產資源局公務船實施管控措施」。

中國專家解讀，不同於以往中國海警公布的「有效規制」，這國海警這次首度使用「管控措施」。是對菲律賓發出的明確警告信號。

昨天發射水砲的是海警3305艦，隸屬南海總隊3千噸級的海警船。現場視頻可見有兩艘中國海警船同時向不同的菲公務船噴射水炮。

中國專家稱，中國海警船裝備的一般是PSKD系列電動消防水炮，射程可達50公尺左右，威力相當強，可以使得中小型船隻的船體受損，船上的設備失靈等，使其船隻的航行大大受限。

黃岩島是一個面積約150平方公里的礁盤，距菲律賓有約100海里，中菲均聲稱對其擁有主權。

而今天清晨6時34分，中國海警微信 公眾號再發布消息，「12月10日，菲律賓2艘海警船、1艘公務船和1艘運補船企圖向仁愛礁非法『坐灘』軍艦運送建築物資，嚴重侵犯中方主權，中國海警依法依規實施管制」。顯示中國繼昨天的管控後，今天清晨又於仁愛礁再次「管制」菲方公務船等船隻。

據央視報導，今早6點半過後，菲律賓「尤娜紮·五月」1號艇，無視中方多次嚴正警告，違反「國際海上避碰規則」，以不專業、危險方式突然轉向，故意衝撞中方正常執法航行的海警艇，導致發生刮蹭，責任完全在菲方。