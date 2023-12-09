中使館簽證費打75折救觀光 美公民辦證降至140元

已有10多個中國駐外使館表示，將階段性調降赴中簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

中國繼兩周前宣布對法、德等6國擴大單方面免簽入境後，近日有十數個中國駐外使館皆發布消息，表示將階段性調降赴中簽證 費，按現行收費標準的75%收取來華簽證費。以挽救疫後恢復不如預期的海外旅客人數。

界面新聞報導，截至12月8日，已有十多個中國駐外使館表示，為進一步便利中外人員往來，自今年12月11日至明年12月31日，對赴中簽證規費進行調減，包括日本 、南韓、泰國、馬來西亞、墨西哥、亞塞拜然、越南、巴林、吉爾吉斯、柬埔寨、斐濟、哈薩克、菲律賓等國。

以中國駐日使館網站消息為例，規費降幅高達25%。日本國籍一次簽證規費將從現行的3000日圓，調降至2250日圓；二次簽證從5000日圓，調降至3750日圓；半年多次簽證從現行的6000日圓，調降至4500日圓；一年多次簽證從現行的1萬日圓，調降至7500日圓。

根據中國駐紐約總領事館網站消息，自2023年12月11日至2024年12月31日，中國駐美國使領館將赴華簽證費調減，美國公民 赴華簽證費用調至140元，相較於現行的185元，降幅也接近25%。

值得一提的是，中國駐美國大使館今年5月發布通知，表示要調漲美國公民赴中簽證費，理由是依據「對等原則」，作為回應美方先行調漲規費的行為。如今，中國「主動」且「單方面」調降多國民眾赴華簽證費，對外釋出善意，試圖反轉「海外遊客不來」的現況。

此前，中國外交部11月底時甫宣布，為便利中外人員往來服務高質量發展和高水平對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞六個國家試行單方面免簽政策一年。