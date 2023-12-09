信評被調至負面 中不滿、猛批穆迪「誤判」

信評機構近日調降中國、香港、澳門評級展望，遭到中港澳政府發聲反對。圖為穆迪位於紐約曼哈頓總部的招牌。（路透）

國際信用評級機構穆迪（Moody's）日前將中國的信用評級展望從穩定下調至負面，並維持對中國的A1投資級評級，穆迪稱，中國還在努力應對嚴重的房地產低迷。但這使它遭到來自中國的一連串批評。

華爾街日報報導，穆迪的上述調整，導致對中國國有銀行、保險 公司和企業（包括22家已發行國際債券 的地方政府融資工具）的展望也發生一系列類似變化；穆迪還將香港和澳門的信用評級展望改為負面。

隨後，中國政府部門和官員在各種公開聲明和官媒文章中對穆迪此舉予以抨擊，稱中方對此感到失望，認為穆迪的評級方法「存在缺陷」，其擔憂「沒有必要」。國家發展和改革委員會的一名官員提到，穆迪的評級結果只是一家之見，下調信用評級展望存在誤判。

中國財政部 還發表長篇反駁文章，稱中國經濟持續恢復向好，財政收入保持恢復性增長。文章還稱，財政部會同有關部門研究提出一攬子政策措施，著力防範化解地方政府隱性債務風險。

中國強烈的回應表明，全球信用評級公司在提供有關國家的看法時面臨的壓力。

報導指出，穆迪沒有將中國的信用評級列入下調觀察名單，目前中國的評級比最高的Aaa級低四檔。穆迪對中國信評展望的下調對中國主權債券的價格影響不大，對於對沖中國違約風險的保險成本影響也不大，後者僅略高於對沖美國政府債務違約的保險成本。