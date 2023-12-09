明年經貿政策 習近平：經濟以進促穩 擴大對外開放

中共總書記習近平8日主持中央政治局會議討論經濟，承諾「擴大高水平對外開放」。圖為中國國際進口博覽局、國家會展中心在日內瓦舉辦進博會，會場擺放吉祥物「進寶」和「世界開放報告2023」。（中新社）

中共總書記習近平8日主持召開中央政治局會議，定調明年經貿政策將「以進促穩」、「先立後破」，並提出強化宏觀調控、財政政策加力等。這傳遞出中國明年經貿政策繼續擴張的信號，GDP目標預料不會調低。不過美媒分析認為，儘管會議釋出明年高水平開放宣示，但在今年「報復性復甦」期待落空下，中國明年經濟前景可能仍是「平庸的一年」。

新華社報導，8日的中央政治局會議主要在分析研究明年經濟工作。2022年12月會議中強調「穩中求進」，今年則強調「以進促穩」，並新增「要增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導。」要擴大高水平對外開放，鞏固外貿外資基本盤。要持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。

依慣例，中央每年12月都會舉行中央經濟工作會議，部署來年經濟工作，成為外界關注中國經濟政策的風向指標。此次會議被視為中央經濟工作會議的預備會。這次會議還同意2024年1月8日至10日召開20屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議。

據報導，會議認為，今年是三年新冠疫情 後經濟恢復發展的一年，中國頂住外部壓力、克服內部困難，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，整體經濟「回升向好」。

針對明年經濟工作安排，會議指出，2024年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要以科技創新引領現代化產業體系建設，提升產業鏈供應鏈 韌性與安全水準。要著力擴大國內需求，形成消費和投資 相互促進的良性循環。要深化重點領域改革，為高品質發展持續注入強大動力。

美國之音報導分析指出，今年是中國走出三年新冠病毒疫情之後的第一年，朝野期待經濟「報復性復甦」，但不僅未實現，還出現外資大規模逃離、對外貿易萎縮、失業飆升、工廠倒閉、各級政府債台高築、房地產市場陷入深度低迷等景況。北京當局在過去的一年中，以罕見的密集程度推出了各種刺激經濟政策措施，都未能扭轉低迷局面。

報導指出，分析人士多認為，中國將能夠達到今年的經濟增長目標，從去年非常低的基礎上增長5%。但發展非常不平衡，增長的質量也不高。面臨國內外局勢的惡化，明年對於中國經濟發展來說將是一個有著更大挑戰和更大不確定性的一年。有著中國官方背景的一些經濟學家將明年稱為「平庸的一年」，認為經濟增速只有今年的一半左右，也就是低於3%。