中歐峰會明顯分歧 習近平：不因制度不同視為對手

歐洲理事會主席米歇爾(左起)、中國國家主席習近平與范德賴恩合影。(美聯社)

在電動車補貼、以巴衝突等立場分歧之際，第24次中國歐洲高峰會7至8日在北京召開，中國國家主席習近平 7日在會見歐盟 理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩時表示，中歐應相互尊重，相互支持，實現共同發展。范德賴恩告訴習近平，歐盟和中國間的分歧必須處理。

這次是自2019年新冠疫情爆發以來，中歐峰會首度面對面舉行。范德賴恩於峰會開幕致詞時告訴習近平，「我們必須處理當下的明顯失衡和分歧」。她點名雙方在人工智慧（AI）和氣候方面的合作說：「有時候我們的利益吻合。當有利益衝突的時候，我們必須處理，負責任地處理我們存有的疑慮。」

米歇爾表示，歐盟將尋求「穩定和互惠」的對中國關係，也將「提倡包括人權和民主等歐洲價值」。

據央視報導，習近平說，中歐是推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場、倡議多樣性的兩大文明，在當前動盪加劇的國際情勢下，中歐關係具戰略意義和世界影響。中歐要加強戰略性溝通，以建設性對話增進理解並妥處分歧，不能因制度不同就視為對手，不能因存在分歧就進行對抗。

習近平表示，中歐應相互尊重支持，加強發展戰略對接，實現共同發展，雙方要在聯合國、20國集團等多邊框架內加強溝通協調，堅持多邊主義，反對陣營對抗，推動以政治解決國際和區域問題。

另外，在中國國務院總理李強 和米、范兩人共同主持本次中歐峰會時，李強提到中方反對違背市場經濟基本準則，將經貿問題泛政治化，泛安全化，希望歐方審慎推出限制性經貿政策和使用貿易救濟措施，維持貿易及投資市場開放。

另據德國之聲報導，中歐峰會登場之際，中國德國商會（AHK China）派駐在北京的代表晏思表示，提供公平市場競爭條件的議題必須放在峰會議程的首要位置。晏思指出，參加峰會的歐盟代表應該與中方談及包括許可證發放和公共招標時的非正式協商等壁壘現象。