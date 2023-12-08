我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

中歐峰會觀察：北京不會重大讓步 歐盟態度轉趨強硬

中國新聞組／北京8日電
中歐領導人第二十四次會晤在北京舉行，由中國國務院總理李強(中)和歐盟理事會主席米歇爾(左)、執委會主席范德賴恩共同主持。(取材自央視新聞)
中歐領導人第二十四次會晤在北京舉行，由中國國務院總理李強(中)和歐盟理事會主席米歇爾(左)、執委會主席范德賴恩共同主持。(取材自央視新聞)

中歐峰會登場，預計討論貿易爭端、俄烏戰爭甚至亞太議題。歐洲專家認為，北京努力改善與布魯塞爾的關係但避免作出重大讓步，因此戰術有可能調整，但戰略轉變不太可能。華爾街日報則說，在美國尋求緩和對華關係之際，歐洲卻變強硬。

中歐峰會2019年之後因新冠疫情以視訊進行，今年是首度恢復面對面形式舉行；但2022年的中歐視訊峰會因中國不願表態譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為而鬧僵，歐盟官員形容為「聾子對話」，而今年開會前夕，據英國廣播公司（BBC）報導，義大利政府已證實，將退出中國的「一帶一路」倡議，中歐關係依舊嚴峻。

美國之音引述自由歐洲電台報導，一名熟悉峰會的歐盟官員說，布魯塞爾希望針對改善歐洲公司在中國的市場准入進行務實對話，並將討論27個成員國集團決定對中國電動車補貼啟動調查的問題，以防止大量廉價進口車的湧入。雖然歐盟官員預計此次峰會將進行實質性對話，但專家預計，峰會之後雙方不會發表聯合聲明或達成任何具體成果。

歐洲外交關係協會亞洲計畫主任歐特爾（Janka Oertel）表示，在峰會上，北京努力在改善與布魯塞爾的關係的同時避免做出重大讓步。她說，中國在貿易和外交上進行戰術調整是可能的，但實際戰略上的轉變是不太可能的。

華爾街日報報導，歐盟對中國的貿易逆差在過去兩年增長約一倍，達4000多億美元，歐洲官員認為這種狀況不可持續，他們認為這反映阻礙歐洲企業在中國發展的壁壘及中國補貼的雙重影響。

歐洲官員日前表示，在烏克蘭戰場上發現的俄羅斯軍民兩用產品中，有70%至80%來自中國公司。由於歐盟最快將於下周批准對俄羅斯的新一輪制裁，官員們表示，他們將警告中國政府，如果習近平不承諾採取行動，布魯塞爾方面將把大約十幾家公司列入商業黑名單。

上述官員表示：「我們希望中國能處理一些繞開我們制裁的實體」、「首選方案是中國自己處理，但如果有必要，我們有自己處理的工具」。

歐盟 俄羅斯 華爾街

上一則

中星通過30天互免簽證 旅遊平台搜索量大增

下一則

英制裁3中企「支持俄戰爭機器」 中嚴正交涉促撤

延伸閱讀

坎伯：高度關切中國、伊朗和北韓援助俄羅斯

坎伯：高度關切中國、伊朗和北韓援助俄羅斯
習近平會歐盟領導人 籲堅持全面戰略夥伴關係正確定位

習近平會歐盟領導人 籲堅持全面戰略夥伴關係正確定位
主持中歐峰會 李強盼歐盟：審慎推出限制性經貿政策

主持中歐峰會 李強盼歐盟：審慎推出限制性經貿政策
王毅見緬軍政府外長 緬尋求中國助邊境維穩

王毅見緬軍政府外長 緬尋求中國助邊境維穩

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員