中歐峰會觀察：北京不會重大讓步 歐盟態度轉趨強硬

中歐領導人第二十四次會晤在北京舉行，由中國國務院總理李強(中)和歐盟理事會主席米歇爾(左)、執委會主席范德賴恩共同主持。(取材自央視新聞)

中歐峰會登場，預計討論貿易爭端、俄烏戰爭甚至亞太議題。歐洲專家認為，北京努力改善與布魯塞爾的關係但避免作出重大讓步，因此戰術有可能調整，但戰略轉變不太可能。華爾街 日報則說，在美國尋求緩和對華關係之際，歐洲卻變強硬。

中歐峰會2019年之後因新冠疫情以視訊進行，今年是首度恢復面對面形式舉行；但2022年的中歐視訊峰會因中國不願表態譴責俄羅斯 入侵烏克蘭的行為而鬧僵，歐盟 官員形容為「聾子對話」，而今年開會前夕，據英國廣播公司（BBC）報導，義大利政府已證實，將退出中國的「一帶一路」倡議，中歐關係依舊嚴峻。

美國之音引述自由歐洲電台報導，一名熟悉峰會的歐盟官員說，布魯塞爾希望針對改善歐洲公司在中國的市場准入進行務實對話，並將討論27個成員國集團決定對中國電動車補貼啟動調查的問題，以防止大量廉價進口車的湧入。雖然歐盟官員預計此次峰會將進行實質性對話，但專家預計，峰會之後雙方不會發表聯合聲明或達成任何具體成果。

歐洲外交關係協會亞洲計畫主任歐特爾（Janka Oertel）表示，在峰會上，北京努力在改善與布魯塞爾的關係的同時避免做出重大讓步。她說，中國在貿易和外交上進行戰術調整是可能的，但實際戰略上的轉變是不太可能的。

華爾街日報報導，歐盟對中國的貿易逆差在過去兩年增長約一倍，達4000多億美元，歐洲官員認為這種狀況不可持續，他們認為這反映阻礙歐洲企業在中國發展的壁壘及中國補貼的雙重影響。

歐洲官員日前表示，在烏克蘭戰場上發現的俄羅斯軍民兩用產品中，有70%至80%來自中國公司。由於歐盟最快將於下周批准對俄羅斯的新一輪制裁，官員們表示，他們將警告中國政府，如果習近平不承諾採取行動，布魯塞爾方面將把大約十幾家公司列入商業黑名單。

上述官員表示：「我們希望中國能處理一些繞開我們制裁的實體」、「首選方案是中國自己處理，但如果有必要，我們有自己處理的工具」。