與美日角力 習近平下周訪越南促「同志兄弟情」升級

中共總書記習近平將訪問越南。圖為越共總書記阮富仲（左）2022年10月31日訪問北京，習近平為他頒授友誼勳章。（新華社）

中國國家主席習近平 12至13日將對越南 進行國是訪問，這是他時隔6年再訪越南，預料兩國在南海長年分歧、越南與美日合作等都是議題。有分析指出，習近平此行有與美日角力的意味，但如何在越南民眾對中國觀感不佳下，使越南加入習近平推動的「人類命運共同體」及其他全球倡議，是習近平此行能否推動中越「同志 加兄弟」戰略合作夥伴關係再升級的觀察指標。

中國外交部發言人華春瑩7日宣布，應越共總書記阮富仲、越南國家主席武文賞邀請，習近平將對越南國是訪問，與越方領導人探討提升中越關係新定位，聚焦政治、安全、務實合作、民意基礎、多邊海上問題六大領域。這將是近期中越頻繁交流後，將磋商成果化為具體進展的重要一步。

中國外交部先前在新聞稿中說，越南外長裴青山本月初在河內與王毅會談時表示，越方願同中方加強在國際和區域事務中的協調配合，支持建構人類命運共同體，支持全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。

越南同時也和美日保持友好關係。習近平此行正值中越建立全面戰略合作夥伴關係15周年，以及河內將美越關係也提升到全面戰略夥伴關係同時加強越日關係之際，有著與日美角力的意味。

美國之音報導指出，作為共產黨執政的國家，中越領導人時常將雙邊關係形容為「同志加兄弟」。但雙方在南海問題上面臨長達數十年的主權糾紛，並在1970年代曾爆發過一場戰爭。而越南尋求加強與美國的關係之際，也迄未加入北京推動的「人類命運共同體」及其他全球倡議。

另一方面，越南民眾對中國的觀感不佳。丕優研究中心2017年的調查顯示，越南是亞太國家中對中國最沒有好感的國家，僅10%的受訪者喜歡中國多於美國。

檀香山丹尼爾·K·井上亞太安全研究中心教授亞歷山大·吳翁(Alexander Vuving)表示，如果越南同意加入「人類命運共同體」，越中關係將從目前的全面戰略夥伴關係再升第一級，北京會將其解讀為中越之間的關係總是高於美越之間的關係。