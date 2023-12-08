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中艦首泊柬埔寨雲壤基地 美關切中擴麻六甲海峽戰力

中國新聞組／北京8日電
西方媒體報導柬埔寨雲壤海軍基地將動工供中國海軍使用。（歐新社）
西方媒體報導柬埔寨雲壤海軍基地將動工供中國海軍使用。（歐新社）

柬埔寨新建的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）碼頭在中國出資升級改造完工後，迎來的首批來訪和停靠的是兩艘中國海軍艦艇，再次引起國際高度關注。美國國務院發言人6日表明華府正關注此事，「雖然我們對此不予置評，但我們對中國計畫單獨控制雲壤海軍基地的部分區域表達嚴重關切」。

路透報導指出，華府正關注這些報導，並敦促柬埔寨確保不會讓中國在雲壤「部署或使用敏感技術」，因為這將損害柬埔寨主權、違反憲法並影響地區穩定。

彭博報導指出，美國駐柬埔寨大使館發言人表示：「若在雲壤的活動公開透明化，將使柬埔寨人民、鄰國、東協和更廣泛的地區受益。」他表示：「美國和該地區國家一直對雲壤海軍基地的建設意圖、性質和範圍表示擔憂，其中包括解放軍未來對該設施運作所發揮的作用。」

美國及其他國際安全分析師一直認為，這個新建碼頭落成後，將擴大和增強中國海軍在麻六甲海峽戰略航線的作戰能力，成為中國海軍重要的海外戰略據點。

美國之音報導指出，這兩艘中國海軍艦艇訪問柬埔寨期間，中央軍委副主席何衛東上將正好也在金邊進行訪問。何衛東表示，中柬是真正的鐵桿朋友，兩軍在高層交往、機制建設、聯演聯訓、人才培養等領域交流合作始終保持高水平發展。

美聯社報導說，有關中國海軍艦艇停靠在暹羅灣沿岸柬埔寨雲壤海軍基地的消息最早是由柬埔寨副首相兼國防大臣狄班（Tea Seiha）周日在臉書上的一段貼文間接揭露。

狄班還貼出柬埔寨官員與中國駐柬大使王文天合影及檢閱中國水兵的照片。照片中可以看到至少兩艘中國海軍艦艇，其中一艘艦艇的舷梯上印有「中國海軍文山艦」的字樣。

中國曾經出資幫助雲壤海軍基地的碼頭和其他基礎設施進行升級改造，而柬埔寨政府則表示中國的援建沒有附加任何條件，也不針對任何第三方。

前美國中央情報局（CIA）中國分析師韋德寧（Dennis Wilder）曾表示，雲壤基地「最大的戰略價值是在南海緊張局勢升級為軍事對抗時」；「它（雲壤基地）還將擴大和增強中國對麻六甲海峽戰略航道的海軍作戰能力—麻六甲海峽是與美國及其地區盟友發生衝突的一個重要咽喉點。」

華府 國務院 大使館

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