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中星通過30天互免簽證 旅遊平台搜索量大增

中國新聞組／北京8日電
新加坡副總理兼財政部長黃循財(左)訪華達成「自由貿易協定」的議定書升級、互免持普通護照人員簽證30天等成果。圖為他5月訪華時與中國國務院總理李強會面。（新華社）
新加坡副總理兼財政部長黃循財(左)訪華達成「自由貿易協定」的議定書升級、互免持普通護照人員簽證30天等成果。圖為他5月訪華時與中國國務院總理李強會面。（新華社）

中國國務院副總理丁薛祥7日在天津會見新加坡副總理兼財政部長黃循財，雙方宣布，達成進一步升級「自由貿易協定」的議定書、互免持普通護照人員簽證（30天）等24項成果。消息一出，旅遊平台的新加坡旅遊產品搜索量立即大增。

香港文匯報報導，中國外交部發言人汪文斌表示，中新進一步加強人文交流，符合兩國人民的根本利益。雙方一致同意互免持普通護照人員簽證。目前，兩國主管部門正就具體事宜進行密切溝通。

旅遊平台攜程的新加坡旅遊產品搜索量在相關消息公布後搜索量大增，一小時內機票搜索量增長九成，酒店搜索量增長五成。

攜程表示，新加坡是中國出境旅遊熱門目的地，也是入境遊重要客源地。數據顯示，2023年1月至9月，新加坡入境的中國旅客達100萬人次，恢復至2019年同期35%水平，也重回新加坡入境遊客源地榜單第二。

春秋旅遊表示，雖然旅行社方面還在等待有關部門的正式通知，但對於中國人來說，新加坡是一個雲集公務、商務、探親、求學、研學、旅遊等需求的綜合性目的地；而對於新加坡人，來華公務、商務、探親、旅遊的需求也很旺盛。所以，即使是沒有互相免簽，雙方國家民眾互訪已很頻繁，如正式免簽，則會更進一步激發需求。

新加坡 簽證 國務院

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