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美國商務部長籲限制中國半導體技術 北京：堅決反對

記者廖士鋒／即時報導
美國商務部長呼籲限制中國獲取半導體技術，中國商務部強調堅決反對，呼籲雙方落實舊金山拜習會共識。（美聯社）
美國商務部長呼籲限制中國獲取半導體技術，中國商務部強調堅決反對，呼籲雙方落實舊金山拜習會共識。（美聯社）

美國商務部長雷蒙多近日呼籲要限制中國獲取半導體技術，對此中國商務部發言人表示，美方泛化國家安全概念，對中國濫用出口管制、限制雙向投資等措施，破壞市場規則和國際經貿秩序，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，「我們對此堅決反對」。並呼籲美方「切實落實好中美元首舊金山會晤達成的重要共識」

中國商務部7日下午舉行記者會，發言人何亞東對美國官方的上述說法回應指出，中國國家主席習近平與美國總統拜登在舊金山會晤時強調，中國沒有超越或者取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算。「打壓中國科技就是遏制中國高質量發展，剝奪中國人民的發展權利」，他強調，兩國元首同意將「負責任地管控雙邊關係中的競爭因素」，「希望美方有關部門同我們一道，切實落實好中美元首舊金山會晤達成的重要共識」。

何亞東強調，中國多次指出，美方泛化國家安全概念，對中國濫用出口管制、限制雙向投資等措施，破壞市場規則和國際經貿秩序，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，「我們對此堅決反對」。他指出這些措施「阻擋不了中國的發展壯大，只會讓美國企業失去中國的市場，損害自身的利益」。

他提到，中國將密切關注美方相關措施的動向和影響，堅決維護自身權益。

而對於美國將中國電動車排除在補貼範圍之外，何亞東強調，這是「典型的非市場導向政策和做法」。他指出，美方人為設立貿易壁壘，妨礙公平競爭，對電動汽車技術和產業發展百害而無一利。「美方應尊重市場原則，嚴格遵守世貿組織規則，糾正歧視性補貼錯誤做法，營造公平、公正、非歧視的營商環境。中方將持續評估美方措施實施情況，並採取必要措施維護自身合法權益」。

至於歐盟對中國電動車開展反補貼調查，何亞東則說，歐委會啟動調查缺乏充分證據，是典型的貿易保護主義行為，「不僅中方強烈反對，也被眾多歐盟成員國和歐盟產業所質疑，認為保護主義措施只會適得其反」。中國方面認為，調查不符合中歐雙方汽車產業的利益，嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，不利於中歐乃至全球應對氣候變化，並將對中歐經貿關係產生負面影響。

他喊話歐委會「能夠認真聽取各方意見，摒棄貿易保護主義做法，支持中歐汽車產業深化貿易投資合作」。

最後就中國與南韓近日的「尿素」出口糾紛，他強調「有關主管部門就此保持著溝通」。

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